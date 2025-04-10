Баку принимает Кубок мира по художественной гимнастике

Сегодня вечером в Баку состоялась торжественная церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике, которая проходит на Национальной гимнастической арене столицы Азербайджана – в соревнованиях участвуют гимнасты из 39 стран.

Сегодня вечером в столице Азербайджана прошла торжественная церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике, в которой приняли участие гимнасты из 39 стран мира.

Ознаменовал открытие чемпионата парад стран-участниц, который прошел на Национальной гимнастической арене страны, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Как отметила на церемонии генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Фатима Шафизаде, эти соревнования проводятся в Баку уже в девятый раз, а гимнастика в стране – это символ грации и красоты.

Всего в турнире выступят гимнасты из 39 стран, которые покажут свои достижения и в отдельных видах, и в многоборье. От Азербайджана в индивидуальной программе выступят Камилла Сеидзаде и Зохра Джафарова, а групповые навыки представит сборная команда страны.

Лучшие гимнастки и команды получат Кубок AGF Trophy, соревнования завершатся 20 апреля, говорится в сообщении.