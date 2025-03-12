Ставка по семейной ипотеке в России станет дифференцированной

В Госдуме сообщили о скорой возможности ввести в РФ дифференцированную ставку по семейной ипотеке. Она будет отличаться от региона к региону.

В России семейная ипотека может измениться, планируется ввести дифференцированную процентную ставку для торжества социальной справедливости, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке: в Москве должна быть одна, а в Саратове она должна быть соразмерной средней зарплате в Саратовской области"

– Вячеслав Володин

Он пояснил, что тогда будет достигнута социальная справедливость. В настоящее время ставка одинакова как в столице, так и в регионах с более низким уровнем доходов. Ситуацию планируется изменить.

"Президент нас поддержал. Сейчас правительство обсуждает"

– Вячеслав Володин

Ранее стало известно, что профильные министерства получили рекомендацию проработать вопрос о дифференцированной ставке по семейной ипотеке. Процент будет зависеть от региона, а также от количества детей в семье.