Грузия направит $9 млн на исследования проекта энергокабеля по дну Черного моря

Тбилиси потратит $9 млн на геологические изыскания в рамках проекта энергокабеля по дну Черного моря. Протяженность энергетического моста составит более 1 тыс км.
Грузия потратит 25 млн лари ($9 млн) на геологические исследования проекта энергокабеля по дну Черного моря, который должен связать энергосистемы Грузии и Румынии.
Согласно проекту, Грузия намерена поставлять энергию в Румынию по дну Черного моря. В проекте также участвуют Азербайджан и Венгрия.
Планируется прокладка кабеля протяженностью свыше 1155 км. Мощность составит 1 300 МВт.
Отметим, что договоренности о реализации проекта были достигнуты в декабре 2022 года. "Зеленая" электроэнергия, произведенная в Азербайджане, будет экспортироваться через Грузию по дну Черного моря в Румынию. Энергетический маршрут также затронет Венгрию и другие страны Европы.