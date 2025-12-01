Вестник Кавказа

Грузия направит $9 млн на исследования проекта энергокабеля по дну Черного моря

Пляж Батуми
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Тбилиси потратит $9 млн на геологические изыскания в рамках проекта энергокабеля по дну Черного моря. Протяженность энергетического моста составит более 1 тыс км.

Грузия потратит 25 млн лари ($9 млн) на геологические исследования проекта энергокабеля по дну Черного моря, который должен связать энергосистемы Грузии и Румынии. 

Согласно проекту, Грузия намерена поставлять энергию в Румынию по дну Черного моря. В проекте также участвуют Азербайджан и Венгрия. 

Планируется прокладка кабеля протяженностью свыше 1155 км. Мощность составит 1 300 МВт. 

Отметим, что договоренности о реализации проекта были достигнуты в декабре 2022 года. "Зеленая" электроэнергия, произведенная в Азербайджане, будет экспортироваться через Грузию по дну Черного моря в Румынию. Энергетический маршрут также затронет Венгрию и другие страны Европы.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
735 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.