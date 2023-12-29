"Азери-Чираг-Гюнешли" даст "глубокий газ" в начале 2025 года

Блок "Азери-Чираг-Гюнешли" на Каспии готовится дать первый "глубокий газ" – для этого в рамках проекта deep-gas в наступившем 2024 году здесь пробурят 18 скважин: в целом запасы "голубого топлива" на месторождении оцениваются в 300 млрд кубометров.

Уже в первые месяцы будущего 2025 года на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, может стартовать добыча газа из глубокозалегающих пластов (deep-gas), заявил сегодня вице-президент BP по скважинам в Азербайджане, Грузии и Турции Джим О'Лири.

Бурение первой добывающей скважины на АЧГ планируется начать во второй половине этого года, всего на блоке будет пробурено 18 скважин, передает Sputnik Азербайджан.

После проведения мониторинга в устье оценочной скважины стала известна и необходимая информация о запасах газа – они оцениваются в 300 млрд кубометров.

На сегодняшний день АЧГ - крупнейшее месторождение нефти в Азербайджане, оно обеспечивает свыше 60% добычи "черного золота", теперь же бурением оценочной скважины на нем положено начало добычи "голубого топлива".

Контракт на разработку месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части "Гюнешли" был подписан 20 сентября 1994 года и истекал в 2024-м, однако был продлен до 2050-го года: в него будет инвестировано $43 млрд, а общий объем добычи нефти составит более 500 млн т.