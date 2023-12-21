BP и SOCAR рассматривают варианты для повышения эффективности нефтедобычи на АЧГ

Британская BP обсуждает с властями Азербайджана возможности повышения эффективности месторождения АЧГ. За первые 9 месяцев года добыча на нем достигала почти 370 тыс баррелей в сутки.

Компания BP и руководство Азербайджана обсуждают, как повысить эффективность управления блоком месторождений Азери-Чираг-Гюнешли до 2049 года. Об этом рассказал вице-президент компании, отвечающий за коммуникацию и внешние связи в регион Каспийского моря.

"В 2024 году мы отметим 30-летие блока АЧГ и уже на протяжении нескольких лет фиксируем здесь темпы падения нефтедобычи. В этой связи ведется регулярная работа и с SOCAR и с госструктурами Азербайджана" – Бахтияр Асланбейли

Кроме того, он поведал, что сейчас с госнефтекомпанией SOCAR обсуждаются вопросы восстановления скважин и резервуаров.

"Мы с SOCAR, объединившись в единую команду, ведем серьезные обсуждения по проблеме снижения нефтедобычи, продлению сроков эксплуатации резервуаров и максимальному повышению эффективности добычи, как за счет технических возможностей BP как оператора, так и технических возможностей Госнефтекомпанией Азербайджана"

– представитель BP

Он также обратил внимание на то, что с января по октябрь добыча на АЧГ в сутки в среднем составила 368 тыс баррелей, передает "Интерфакс-Азербайджан".