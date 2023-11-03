SOCAR стал обладателем всех прав на месторождение Карабах 

Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR приобрела у норвежской Equinor все ее доли в нескольких крупных проектах. Соответствующую информацию распространила пресс-служба SOCAR.
Все документы были подписаны сегодня
"Состоялась встреча президента SOCAR Ровшана Наджафа с исполнительным вице-президентом Equinor по международной разведке и добыче Филипом Матье. На встрече были подписаны документы о приобретении SOCAR принадлежащих Equinor долей в месторождениях Азери - Чираг- Гюнешли, Карабах, а также в проекте Баку - Тбилиси - Джейхан"
– пресс-служба SOCAR
Там отметили, что доля норвежцев в АЧГ составляла 7,27%, в проекте БТД – 8,71%, в месторождении Карабах – 50%.
"Сделка по приобретению долей будет завершена при условии соблюдения всех нормативных требований и договорных обязательств" – компания SOCAR
Напомним, до сегодняшней сделки доля азербайджанской госнефтекомпании в АЧГ и БТД составляла 25%, а в месторождении Карабах – 50%.