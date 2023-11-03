Вестник Кавказа

SOCAR стал обладателем всех прав на месторождение Карабах 

SOCAR стал обладателем всех прав на месторождение Карабах 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
SOCAR стал единственным обладателем прав на месторождение Карабах. Азербайджанская госнефтекомпания выкупила их у норвежской Equinor. 

Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR приобрела у норвежской Equinor все ее доли в нескольких крупных проектах. Соответствующую информацию распространила пресс-служба SOCAR. 

Все документы были подписаны сегодня 

"Состоялась встреча президента SOCAR Ровшана Наджафа с исполнительным вице-президентом Equinor по международной разведке и добыче Филипом Матье. На встрече были подписаны документы о приобретении SOCAR принадлежащих Equinor долей в месторождениях Азери - Чираг- Гюнешли, Карабах, а также в проекте Баку - Тбилиси - Джейхан"

– пресс-служба SOCAR 

Там отметили, что доля норвежцев в АЧГ составляла 7,27%, в проекте БТД – 8,71%, в месторождении Карабах – 50%. 

"Сделка по приобретению долей будет завершена при условии соблюдения всех нормативных требований и договорных обязательств" – компания SOCAR 

Напомним, до сегодняшней сделки доля азербайджанской госнефтекомпании в АЧГ и БТД составляла 25%, а в месторождении Карабах – 50%.

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