Израиль ждет участия Саудовской Аравии в войне с Ираном. Чем ответит Эр-Рияд?

В Израиле рассчитывают, что Саудовская Аравия захочет "наказать" Иран за удары по ее территории, пишут израильские СМИ со ссылкой на источники в правительстве страны.

Израильское руководство ждет, что Саудовская Аравия в ответ на иранские удары подключится к атакам на Иран, рассказали источники в правительстве Израиля корреспонденту гостелерадиокомпании Kan Гили Коэн.

"Израиль ожидает ответных мер со стороны Саудовской Аравии в отношении Ирана, но Эр-Рияд затягивает действия из-за угроз со стороны Ирана, сообщили мне израильские официальные лица. Оценка Израиля заключается в том, что Саудовская Аравия хочет наказать Иран за посягательства на ее суверенитет"

– Гили Коэн

Война США и Израиля против Ирана стартовала 28 февраля, Иран ответил ударами по Израилю и военным базам США и другим объектам на Ближнем Востоке, в том числе Саудовской Аравии.

На что готова Саудовская Аравия?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание стремление Саудовской Аравии минимизировать свое участие в иранской войне, в связи с чем крайне маловероятно, что Эр-Рияд согласится на предложение Тель-Авива начать наступательные действия против Исламской Республики.

"Эр-Рияд прямо заявил на официальном уровне, что принимать участие в каких-то наступательных действиях против Ирана Саудовская Аравия не будет, несмотря на иранские удары ракетами и беспилотниками по объектам на ее территории. Саудовская Аравия не планирует ни бомбить Иран, ни совершать авианалеты, ни топить иранские суда в Персидском заливе, ни бить по иранским стратегическим, энергетическим и военным объектам", - прежде всего сказал он.

"Саудовская Аравия настаивает на том, что ее политика в связи с этой войной – только оборона. Эр-Рияд собирается заниматься исключительно оборонительными действиями для защиты собственной территории, территориальных вод и воздушного пространства. Ожидать, что эта позиция каким-то образом изменится, пока не приходится", - подчеркнул Турал Керимов.

"Стоит отметить, что сейчас удары Ирана по соседним государствам, где расположены американские военные базы, – уже не такие массовые, как в первые три дня войны, с 28 февраля по 2 марта. Сейчас это более избирательные удары по объектам, которые используются американскими вооруженными силами в регионе – тыловые базы, базы обеспечения, топливно-энергетические комплексы, необходимые для американских ВВС и ВМС", - указал востоковед.

"Тем не менее, Израиль продолжает работу в информационном поле, проводит диверсии в медийном поле, стремясь так или иначе обострить, осложнить отношения между странами Персидского залива и Ираном", - добавил советник медиагруппы "Россия сегодня".

Эксперт пояснил, что Эр-Рияд старается не спровоцировать Тегеран на более сфокусированный огонь по саудовским объектам. "У Саудовской Аравии нет никакой заинтересованности в том, чтобы дать Ирану повод объявить ей масштабную войну, когда начнутся масштабные иранские удары по гражданской, энергетической, транспортно-логистической, финансовой, промышленной инфраструктуре и прочим объектам стратегической важности КСА", - сказал он.

"В случае подключения Саудовской Аравии к боевым действиям против Ирана под прицелом окажутся ее водоопреснительные заводы, заводы по переработке углеводородов, энергетические установки, форты и прочее. Чисто теоретически в Персидском заливе только у Саудовской Аравии есть военные возможности для ведения войны с Ираном, остальные разве что финансово могут как-то поучаствовать. Но ни малейшего интереса к участию в войне у Эр-Рияда нет и не предвидится", - заключил Турал Керимов.