С 8 марта: поздравления, красивые открытки, подарки, история праздника

8 марта – это самый нежный и любимый праздник. Представляем красивые открытки и поздравления с Восьмым марта. Что подарить на 8 марта? Что за праздник, как отдыхаем, история Международного женского дня.

Восьмое марта, или Международный женский день, – удивительный праздник. Изначально он создавался в начале XX века как день координации борьбы за права женщин. А теперь это праздник красивых счастливых женщин, ярких букетов и комплиментов.

Поздравления с 8 марта

В день 8 марта женщины всегда ждут поздравлений. В стихах или в прозе – неважно, главное, чтобы поздравление шло от самого сердца. Самыми лучшими, наверное, будут те поздравления, которые написаны своими словами. Но если вдохновение почему-то не приходит, то вполне можно воспользоваться готовыми текстами. Их легко найти в интернете – в том числе, в этом материале.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жене или девушке:

С 8 Марта, любимая! Ты – мое счастье, вдохновение и самая большая радость! Люблю безмерно!

Маме:

Любимая мамочка, с 8 Марта! Спасибо тебе огромное за твои любовь, заботу и тепло – ты самый дорогой человек. Желаю здоровья, улыбок и исполнения всех желаний! Будь счастлива безмерно!

Бабушке:

Дорогая моя бабушка, поздравляю тебя с 8 Марта! Люблю тебя, твои морщинки‑лучики у глаз, ведь они – след твоих теплых улыбок и бесконечной доброты. Спасибо тебе за любовь и заботу! Желаю здоровья, радости и долгих, как нить клубка, счастливых лет жизни!

Сестре:

Поздравляю с 8 Марта, сестренка! Позволь поблагодарить тебя за дружбу, искреннее понимание и поддержку – ты не просто сестра, а настоящий надежный друг. Желаю тебе счастья и только счастья, улыбок, и чтобы все твои мечты сбылись!

Теще:

Дорогая мама! Поздравляю вас с 8 Марта! Благодарю за поддержку и мудрость, которыми вы щедро делитесь с нами! Что бы мы без вас делали! Желаю крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемого оптимизма! Пусть все время светит ласковое солнце, асфальт под ногами будет сух, а небо над головой – мирным и голубым!

Коллеге:

С 8 Марта, с женским днем! Желаю профессиональных успехов, легкости в делах, всегда отличного настроения и моря позитивных моментов! Пусть каждый день радует сюрпризами, и только приятными!

Для всех:

Примите мои поздравления с 8 Марта! Пусть желтые шарики мимоз и яркие чашечки тюльпанов наполнят день нежностью! А в сердце пусть всегда живет любовь! Желаю счастья, вдохновения и море теплых моментов!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открытки с 8 марта

Самый простой способ поздравить с 8 марта – отправить красивую нежную открытку. Такие картинки можно скачать бесплатно на тематических сайтах или в статьях СМИ, посвященных Восьмому марта. Обычно на них изображены цветы – главный символ Международного женского дня, чаще всего желтая мимоза и яркие тюльпаны, которые обычно и дарят на этот праздник и при одном взгляде на которые сразу же появляется поистине праздничное настроение.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Подарок на 8 марта

Что подарить на 8 марта? Хотя времени осталось не так-то много, все же еще можно успеть порадовать знакомых девочек, девушек и женщин.

Самый очевидный подарок – цветы. Их любит практически каждая женщина. Размер букета не важен – как знак внимания будет ценен даже один цветок.

Еще принято дарить сладости, причем если женщина придерживается принципов ЗОЖ и привержена здоровому питанию, то можно найти угощения хотя и вкусные, но полезные.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Более "серьезный" или более личный подарок стоит выбирать, основываясь на знаниях о вкусах той, кому он предназначен. Кого-то порадует нишевая парфюмерия, а кто-то придет в восторг от электролобзика. Любительницам читать подойдет интересная, оригинально оформленная книга. А универсальным подарком может стать сертификат или подарочная карта.

Причем лучший подарок – вовсе не обязательно самый дорогой! Все что угодно станет ценным, если вложить туда частичку души.

Восьмое марта – история праздника

Что же это за праздник – 8 марта? Его истоки – в рабочем движении конца XIX – начала XX века. Тогда среди рабочих, боровшихся за свои права и улучшение условий труда, были текстильщицы и швеи в США и Европе: их рабочий день достигал 14 часов, а зарплата была более чем скромной.

Первый международный женский день состоялся 28 февраля 1909 года: тогда Социалистическая партия Америки устроила в Нью-Йорке National Woman's Day, в ходе которого проводились митинги за равную оплату и избирательное право для женщин.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В следующем году на Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене знаменитая Клара Цеткин выдвинула инициативу проводить единый международный женский день – чтобы скоординировать борьбу за права женщин. Впервые такой день состоялся 19 марта 1911 года, в нескольких странах Европы более миллиона человек приняли участие в уличных акциях.

Что касается даты 8 марта, то она отсылает к событиям в России. Именно 8 марта по новому стилю, а 23 февраля – по старому, в 1917 году в Петрограде стартовала забастовка текстильщиц, требовавших "Хлеба и мира!" Она дала начало Февральской революции и всем известным последующим событиям. В 1921-1922 годах советская власть официально утвердила 8 марта как Международный женский день.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

8 марта 2026 – как отдыхаем?

Выходной или нет в России 8 марта 2026 года? Восьмое марта – это государственный праздник. Этот день всегда нерабочий.

А в 2026 году 8 марта выпадает на воскресенье, то есть на выходной день. Соответственно, он переносится на понедельник, который становится нерабочим.

Таким образом, у россиян сейчас длинные трехдневные праздники – с 7 по 9 марта включительно.