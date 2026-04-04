Новый обвал перекрыл еще 150 метров трассы в Дагестане

Сильные дожди, непрекращающиеся в Дагестане, сегодня днем спровоцировали повторный обвал породы на трассе "Мамраш - Ташкапур - Араканский мост", движение по которой было приостановлено накануне, сообщает ГКУ "Дагестанавтодор".

"Сегодня с утра на трассе были начаты работы по ее расчистке, однако в 13:00 мск на участке км 190 произошел обвал новый скальных пород верхового откоса на протяжении 150 погонных метров"

Сейчас спасатели прорабатывают вопрос переброски техники для расчистки дороги, весь поток транспорта пока перенаправлен по маршруту "Ташкапур-Куппа-Курми-Гергебиль", говорится в сообщении дорожных служб, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее мы писали: в ночь на воскресенье на Дагестан снова обрушилась непогода. Подтоплены территории, в том числе федеральная трасса, в ряде районов аварийно отключено электроснабжение, введен режим ЧС на отдельных территориях.

В МЧС РФ сообщили о намерении направить дополнительные силы в Дагестан для ликвидации последствий паводка. Уточняется, что в республику прибудут 40 специалистов. К борьбе с последствиями паводка также подключат дополнительно шесть единиц техники и пять плавательных средств. Паводковую обстановку в республике продолжает мониторить авиация министерства.