Авиарейс FlyDubai не долетел из Дубая в Казань

Минувшей ночью капитан воздушного судна государственной авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) FlyDubai, выполнявшего рейс по маршруту Дубай - Казань, запросил вынужденную посадку по технической причине в Международном аэропорту Гейдара Алиева в Баку, сообщили в пресс-службе воздушной гавани столицы Азербайджана.
Самолет авиакомпании Boeing 737 совершил успешную посадку в аэропорту Баку в 00:04 по местному времени, передает Trend.
Азербайджанские авиаторы оперативно задействовали все необходимые службы для обслуживания пассажиров и воздушного судна, все необходимые мероприятия были выполнены в полном соответствии с международными протоколами авиационной безопасности.
Причина экстренной посадки авиалайнера в сообщении не указывается.