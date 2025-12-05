Вестник Кавказа

Авиарейс FlyDubai не долетел из Дубая в Казань

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самолет государственной авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов FlyDubai, летевший из Дубая в столицу Татарстана, минувшей ночью совершил вынужденную посадку в Баку.

Минувшей ночью капитан воздушного судна государственной авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) FlyDubai, выполнявшего рейс по маршруту Дубай - Казань, запросил вынужденную посадку по технической причине в Международном аэропорту Гейдара Алиева в Баку, сообщили в пресс-службе воздушной гавани столицы Азербайджана.

Самолет авиакомпании Boeing 737 совершил успешную посадку в аэропорту Баку в 00:04 по местному времени, передает Trend.

Азербайджанские авиаторы оперативно задействовали все необходимые службы для обслуживания пассажиров и воздушного судна, все необходимые мероприятия были выполнены в полном соответствии с международными протоколами авиационной безопасности.

Причина экстренной посадки авиалайнера в сообщении не указывается.

