Fitch улучшило рейтинг Армении за налаживание контактов с Азербайджаном

Благодаря значительному улучшению связей с Азербайджаном Армения получила улучшение прогноза по ключевому страновому рейтингу от Fitch Ratings. В агентстве отметили важность для республики продолжения армяно-азербайджанского урегулирования вплоть до подписания мирного договора.

Согласно опубликованному рейтинговым агентством Fitch Ratings документу, ключевой страновой рейтинг Армении – долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в инвалюте – получил улучшенный прогноз: вместо стабильного он стал позитивный. Сам рейтинг сохранен в статусе BB-.

В Fitch пояснили, что ключевой причиной улучшения прогноза является существенное продвижение армяно-азербайджанского урегулирования в прошлом году, включая подписание Совместной декларации лидеров Азербайджана и Армении и парафирование мирного договора – два события, резко понизивших вероятность боевых действий между двумя государствами.

Также Fitch высоко оценило разрешение Азербайджаном транзита грузов в Армению и в особенности запуск первых коммерческих сделок между азербайджанскими и армянскими компаниями.

Улучшить прогноз помог и некоторый прогресс в турецко-армянских контактах, включая подготовку Арменией пограничный пропускных пунктов к открытию границы.

В целом в агентстве подчеркнули, что Армения сохранит потенциал повышения рейтингов, если продолжит нормализовать связи с Азербайджаном и добьется установления дипломатических отношений с Турцией. Срыв урегулирования мгновенно понизит армянские рейтинги, предупредили в Fitch.