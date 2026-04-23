Океаны в огне: какое лето нас ждет?

Март, который обычно еще довольно прохладный, в этом году оказался одним из самых жарких за всю историю наблюдений на земле. А океаны ведут себя так, будто готовятся к большому «взрыву» тепла - Эль-Ниньо может вернуться в 2026 году. Расскажем, почему меняется климат и чем это грозит?

По данным европейской службы Copernicus Climate Change Service, март 2026 года стал четвертым самым теплым в глобальной истории. Средняя температура воздуха на планете составила 13,94 °C, что на 1,48 °C выше доиндустриального уровня. Мы уже на пороге той самой критической отметки в 1,5 °C.

Но самая тревожная новость - температура на поверхности океанов. В марте оно в среднем достигла 20,97 °C (в зоне от 60° ю. ш. до 60° с. ш.). Это второй самый высокий результат, которые мы когда-либо был достигнут в марте. Рекорд 2024 года, во время предыдущего Эль-Ниньо, был выше всего на 0,1 °C. Океан буквально «дышит жаром» и сигнализирует: во второй половине 2026 года готовится переход к новой фазе Эль-Ниньо.

Что происходит в Европе?

Март 2026 года стал для Европы вторым самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура над сушей составила 5,88 °C. Это на 2,27 °C выше нормы 1991–2020 годов. Особенно сильно потеплело на северо-западе России, в северной Скандинавии и странах Балтии.

При этом на юге Европы было чуть прохладнее обычного. А по осадкам — контраст: большая часть континента страдала от сухости после очень мокрого февраля, но на севере Великобритании, в Скандинавии, Исландии и кое-где в Средиземноморье прошли сильные дожди и даже наводнения.

Что происходит в России?

В марте Северо-западная часть России (Санкт-Петербург, Карелию и соседние территории) было теплее обычного за всю историю. Именно там были зафиксированы самые сильные положительные температурные аномалии в Европе. Это резко контрастировало с холодным февралем в тех же регионах — настоящие «качели» погоды.

Почему возвращение Эль-Ниньо касается всех?

Эль-Ниньо — явление, при котором теплые воды Тихого океана сдвигаются на восток и отдают накопленное тепло в атмосферу. На фоне уже разогретого климата даже умеренный Эль-Ниньо может подтолкнуть глобальные температуры к новым рекордам в 2026–2027 годах.

Для Европы и России это означает:

более жаркое лето и волны зноя

изменения в осадках: где-то сильные засухи, где-то — ливни и наводнения

риск более активных лесных пожаров (особенно в засушливых регионах)

проблемы с урожаями и энергопотреблением летом

Основываясь на мартовских данных, директор Copernicus Карло Буонтемпо говорит:

Климатическая система находится под растущим давлением: +1,48 °C выше доиндустриального уровня, рекордно низкий морской лед в Арктике и океаны, которые снова приближаются к историческим максимумам

Чего ожидать от погоды?

Океан уже накопил огромное количество тепла. Ученые следят за Тихим океаном — вероятность Эль-Ниньо во второй половине 2026 года растет. Океаны и атмосфера дают четкий сигнал — климат становится все более экстремальным.