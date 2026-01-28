Тбилиси ворвался в мировую элиту туристических направлений

Крупнейшая в мире платформа для путешественников TripAdvisor опубликовала данные по отзывам прошлого года: среди всех городов мира Тбилиси занял второе место в категории наиболее впечатляющих направлений, уступив лишь Бали и опередив Нью-Йорк (в некоторых подкатегориях), Чикаго, Милан, Глазго и Абу-Даби.

Это признание того, что грузинская столица за последние 5–7 лет превратилась из «секретного места для знающих» в один из самых востребованных у путешественников городов.

Почему Тбилиси резко вырос в рейтингах?

TripAdvisor выделяет несколько ключевых факторов, которые чаще всего упоминают в отзывах:

Уникальный архитектурный микс — от серных бань V века и средневековых крепостей до сталинского ампира, конструктивизма 1920–1930-х и ультрасовременных «стекляшек» 2010-х на фоне гор.

Лучшее соотношение цена/эмоции в Европе. Средний чек на ужин с вином в хорошем ресторане — 15–30$, номер в стильном бутик-отеле в центре — 60–120$, при этом качество часто сравнивают с городами в 3–4 раза дороже.

Еда и вино мирового уровня по доступной цене. Хачапури, хинкали, чурчхела, суп харчо, киндзмараули, саперави, ркацители — в сотнях заведений с рейтингом 4,5+.

Дружелюбная и открытая атмосфера. Туристы из Европы, США, Израиля, Индии, Австралии и стран Персидского залива пишут: «Здесь чувствуешь себя желанным гостем, а не кошельком».

Компактность+разнообразие. За 3–4 дня можно увидеть Старый город, серные бани Абанотубани, мост Мира, крепость Нарикала, собор Самеба, квартал Сололаки, модный район Ваке, Фабрику, панораму с Мтацминды — и при этом каждый день пробовать совершенно разную кухню.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Что чаще всего фотографируют и хвалят в отзывах?

Крепость Нарикала и панорама города с канатной дороги (особенно на закате)

Театр марионеток Резо Габриадзе и «падающая» башня

Улица И. Чавчавадзе и Шардени с их балконами и граффити

Серные бани

Проспект Руставели ночью + площадь Свободы

Стрит-арт, коворкинги, бары и дизайнерские магазины

Виды с Мтацминды и колесо обозрения

Винотеки и рестораны в подвалах Сололаки и Авлабари

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Кто едет в Тбилиси?

Если в 2018–2020 годах Тбилиси называли «новым Берлином» или «Будапештом Кавказа», то сейчас город стал самостоятельным феноменом — местом, куда едут специально. В 2025–2026 годах Тбилиси особенно активно осваивают:

удаленщики (виза на год, дешевый и быстрый интернет)

любители гастрономического туризма

семьи (безопасно, много детских активностей)

те, кому необходимо толерантное отношение

ценители архитектуры и стрит-арта.

Тбилиси - город одновременно древний и очень современный, дорогой по эмоциям и бюджетный по деньгам, шумный и при этом удивительно душевный. Именно эта смесь и выводит его на вторую строчку мирового рейтинга TripAdvisor.