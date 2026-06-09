Трамп пригрозил Ирану масштабным ударом

Американский президент заявил о том, что Соединенные Штаты намерены начать масштабные атаки по территории Ирана.

США будут в ближайшее время проводить масштабные атаки по Ирану, такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.

Он сообщил, что это необходимо, поскольку Исламская Республика "слишком долго затягивала" переговорный процесс.

По словам Трампа, теперь Ирану необходимо заплатить за это цену.

"Мы собираемся атаковать их, атаковать очень сильно. Мы возобновим бомбардировки... Вчера мы сильно ударили по ним, и сегодня мы снова нанесем удар"

– Дональд Трамп

При этом президент США отметил, что сделка с иранской стороной полностью обговорена, необходимо лишь подписать документ.

"Все, что они должны сделать: подписать бумагу. Она полностью обговорена"

— Дональд Трамп

США очень близки к сделке с Ираном, подчеркнул он.

В Вашингтоне заинтересованы в заключении такого соглашения, которое будет реально работать и иметь силу, заявил американский лидер.