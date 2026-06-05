РФ выступила против антииранской резолюции МАГАТЭ – СМИ

Россия не поддержала в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проект антииранской резолюции. Проголосовали против также Китай и Нигер.

Российская сторона в Совете управляющих МАГАТЭ проголосовала против антииранской резолюции, пишут СМИ со ссылкой на источники.

Наряду с РФ, выступили против Китай и Нигер.

Тем не менее, проект документа, разработанный Соединенными Штатами, уже утвержден.

"Совет управляющих принял антииранскую резолюцию. Россия, Китай и Нигер проголосовали против. 10 стран воздержались, 21 – выступила за"

– источник

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил при этом, что проект документа "позорный".

По его словам, США, выдвигая требования Ирану, "пытаются переложить ответственность с агрессора на жертву", пишет ТАСС.