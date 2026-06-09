Азербайджан от имени 19 стран призвал активнее бороться с минной угрозой

Совместное заявление от имени стран-участниц межрегиональной группы по минной опасности озвучили представители Азербайджана.

Азербайджанская Республика от имени межрегиональной группы, в которую, помимо АР, входят 19 государств, озвучил совместное заявление на общих прениях 19-й сессии Конференции государств-участников (COSP19) Конвенции ООН о правах инвалидов (CRPD).

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице постпредства Азербайджана при ООН в соцсети.

В заявлении обращается особое внимание на то, что порядка 15% жителей мира имеет какую-либо степень инвалидности. Было указано на необходимость гарантий всесторонней защиты прав таких лиц в рамках CRPD, в том числе тех, кто получил травмы от взрывных устройств и мин, а также во время военных действий.

Страны-участницы в заявлении призвали к усиленной и незамедлительной международной поддержке для содействия предупреждению инвалидности в ходе конфликтов и в постконфликтный период. Для этого необходимо содействие созданию национальных инструментов для борьбы с минной угрозой.

В заявлении также отмечается необходимость развития национального потенциала в таких сферах, как экстренная и долгосрочная медпомощь, физическая реабилитация и протезирование, образование и реинтеграции в плане экономики для всех лиц с инвалидностью.