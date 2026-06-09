Армении стоит выбрать – Лавров о членстве Еревана в ЕАЭС

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил о том, что Армении "придется выбирать" между членством в ЕАЭС и вступлением в Евросоюз.

Армении стоит быстро выбрать между ЕС и ЕАЭС, такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Он отметил, что армянское руководство уже начало процесс евроинтеграции, но при этом не заявил о выходе из Евразийского экономического союза.

"Ереван уже принял закон о вступлении в Евросоюз, но при этом, Армения не хочет выходить из ЕАЭС, пока не вступит в ЕС. Стране будет необходимо сделать выбор"

— Сергей Лавров

Глава российского внешнеполитического ведомства вспомнил слова президента России Владимира Путина о том, что с "членством придется разбираться достаточно оперативно".

Он подчеркнул, что российская сторона уважает выбор армянских коллег, но хочет быть в курсе этого выбора.

Лавров процитировал также слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что "вопрос о выборе между ЕС и ЕАЭС не стоит ребром" и что этот вопрос решат граждане Армении на референдуме.

По словам Лаврова, нужно, чтобы "уважение к воле армянского народа было проявлено поскорее".

"Этот народ еще имел возможность выбирать, а не быть поставленным перед фактом"

– Сергей Лавров

Необходимо, чтобы выбор между ЕС и ЕАЭС был сделан, поскольку суть этих организаций взаимоисключающая, заявил министр иностранных дел России.

От этого выбора зависит "тарифная политика, фитосанитарные правила и многое-многое другое, от чего зависит повседневная жизнь", подчеркнул он.