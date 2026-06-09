Армия Ирана в полной готовности дать ответ на удары США

Иранские вооруженные силы приведены в полную боеготовность и дадут ответ, если США, как было обещано Вашингтоном, нанесут сегодня ночью удар.

Вооруженные силы Ирана в среду вечером приведены в полную боевую готовность, передает агентство Tasnim.

При этом СМИ ссылается на источник в военных кругах.

По его словам, Тегеран собирается совершить ответные удары по американским объектам в регионе.

Источник подчеркнул, что если США совершат акт агрессии, то их ждут тяжелые последствия, так как Тегеран намерен в этом случае ударить по целям, функционирующим в интересах Вашингтона.

Напомним, что ранее сегодня глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал совершение сегодня ночью атак на ключевые объекты инфраструктуры Ирана. Он также допустил их повторение и в ночь на пятницу.