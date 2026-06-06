Иран предупредил США о риске роста цен на нефть до $200 за баррель

Иранский посол в Японии предупредил о риске скачка мировых цен на нефть до $200 за баррель в случае продолжения Вашингтоном своей текущей политики в отношении Тегерана.

США должны быть готовы к росту цен на нефть до $200 за баррель, если они продолжат свои действия против Ирана. Об этом заявил иранский посол в Японии Пейман Сеадат.

​Дипломат подчеркнул, что Тегеран будет жестко реагировать на действия американской стороны и намерен защищаться любыми способами, которые сочтет необходимыми.

​"Если они продолжат в том же духе, мы, конечно, будем реагировать, и это их вина, это их проблема. Но цена на нефть может достигнуть $150-200"

— Пейман Сеадат

​Посол акцентировал внимание на том, что ответственность за возможную эскалацию лежит исключительно на США, поскольку именно их военные осуществляют свою деятельность на Ближнем Востоке. Он напомнил, что Иран не размещает свои силы у американских границ, а лишь находится в своем родном регионе и вынужден реагировать на внешнее вмешательство.