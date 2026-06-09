Тела погибших при военных атаках в Азовском море моряков доставлены в Азербайджан

Сегодня на родину были доставлены тела четверых граждан Азербайджана, которые стали жертвами военных нападений на грузовые суда в Азовском море.

В среду тела погибших в результате атак на грузовые суда в Азовском море четверых граждан Азербайджана были доставлены на родину, такое сообщение распространил МИД Азербайджана.

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким жертв трагедии.

"С глубокой скорбью выражаем соболезнования семьям и близким наших соотечественников, погибших в результате трагедии"

– МИД Азербайджана

Напомним, что военные нападения на суда в Азовском море были совершены 5 июня. На двух судах находились 25 граждан Азербайджана. Четверо из них получили ранения, еще четверо погибли.