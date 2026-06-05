В Азербайджан вернулись 19 выживших при атаке на суда в Азовском море моряков

19 граждан Азербайджана, выживших при ударе БПЛА по судам в Азовском море, вернулись на родину.

Члены экипажей двух грузовых судов, подвергшихся ударам подводных дронов в Азовском море, вернулись в Азербайджан. Всего границу РФ и АР пересекли 19 человек, информирует погранслужба Азербайджана.

"Через российско-азербайджанскую границу (на родину - ред.) доставлены также 19 выживших азербайджанских моряков, которые находились в обоих атакованных дронами судах"

– погранслужба АР

Также сегодня стало известно, что азербайджанской стороне были переданы тела двух погибших моряков – Гисмета Алиева и Фуада Оруджова.

Напомним, что атака подводных дронов на грузовые суда "Натра" и "Циркон" состоялась утром 5 июня. Жертвами удара стали 4 гражданина АР и один россиянин, четверо азербайджанских моряков получили ранения, они были доставлены в больницу Ейска.