Вестник Кавказа

В Азербайджан вернулись 19 выживших при атаке на суда в Азовском море моряков

Вокзал в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
19 граждан Азербайджана, выживших при ударе БПЛА по судам в Азовском море, вернулись на родину.

Члены экипажей двух грузовых судов, подвергшихся ударам подводных дронов в Азовском море, вернулись в Азербайджан. Всего границу РФ и АР пересекли 19 человек, информирует погранслужба Азербайджана. 

"Через российско-азербайджанскую границу (на родину - ред.) доставлены также 19 выживших азербайджанских моряков, которые находились в обоих атакованных дронами судах"

– погранслужба АР 

Также сегодня стало известно, что азербайджанской стороне были переданы тела двух погибших моряков – Гисмета Алиева и Фуада Оруджова. 

 Напомним, что атака подводных дронов на грузовые суда "Натра" и "Циркон" состоялась утром 5 июня. Жертвами удара стали 4 гражданина АР и один россиянин, четверо азербайджанских моряков получили ранения, они были доставлены в больницу Ейска.

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