Между Россией и Турцией развивается позитивный диалог — посол

Посол РФ в Анкаре заявил о том, что контакты Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана способствуют позитивному развититию отношений между двумя странами.

Между Россией и Турцией поддерживается регулярный диалог, такое заявление сделал посол РФ в Анкаре Сергей Вершинин на официальном приеме по случаю Дня России.

Также он отметил, что улучшению российско-турецких отношений способствует диалог на высшем уровне — между президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Поддерживается регулярный политический диалог, позволяющий эффективно решать вопросы двусторонней и международной повестки. При этом уникальную роль играют регулярные контакты между лидерами наших двух стран"

– Сергей Вершинин

Также посол подчеркнул, ято Москва и Анкара сотрудничают во многих сферах. В частности, в областях туризма, экономики, энергетики и других.

Для России "особое значение имеют отношения с Турецкой Республикой", сообщил Вершинин.

По его словам, связь двух стран строится на богатой истории взаимоотношений и многоуровневые связи.

"Несмотря на сложные международные условия, Россия продолжает реализовывать масштабные проекты, совершенствовать инфраструктуру, укреплять промышленность, науку и образование, обеспечивая поступательное развитие"

– Сергей Вершинин

Посол РФ в Турции отметил, что Москва выступает за выстраивание нового более устойчивого и справедливого мирового порядка.

При этом важно учитывать интересы всех государств и нормы международного права, подчеркнул Вершинин.

При этом, замглавы МИД Турецкой Республики Муса Кулаклыкайя в свою очередь отметил важность исторических и культурных связей России и Турции.

"Наши многовековые отношения продолжают развиваться на основе взаимного уважения и общих интересов, преодолевая время и обстоятельства. Под руководством наших президентов мы продолжаем прилагать усилия для дальнейшего укрепления этой позитивной динамики в турецко-российских отношениях в предстоящий период"

— Муса Кулаклыкайя