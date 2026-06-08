Минэкономразвития России: РФ в контакте с Турцией по вопросу безопасности туристов

В Минэкономразвития РФ заявили, что контактируют с властями Турции по вопросу безопасности российских туристов. Анкара прислушивается к позиции Москвы, отметили в ведомстве.

Москва контактирует с Анкарой относительно вопроса безопасности российских туристов, которые находятся в Турции. По словам директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никиты Кондратьева, взаимодействие осуществляется через рабочую группу на уровне замглав ведомств.

"У нас с Турцией есть рабочая группа по безопасности. Она проходит раз в год на уровне заместителей министра. Этот механизм позволяет обсуждать вопросы безопасности и комфортного пребывания российских граждан в Турции. И мы до турецких партнеров все время доводим наши озабоченности и опасения"

– Никита Кондратьев

Заявление Кондратьева было сделано на фоне участившихся дорожных происшествий с россиянами. Как отметил чиновник, турецкая сторона прислушивается к запросам российских партнеров и проводит работу по регулированию туристической сферы и автоперевозок.