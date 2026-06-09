Россия продолжает расширять безвизовый режим

Российские власти планируют в текущем году установить взаимный безвизовый режим с Индонезией, Малайзией и Кувейтом для привлечения иностранных туристов

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о планах ввести безвизовый режим с Индонезией, Малайзией и Кувейтом в текущем году. Об этом он сообщил в среду в ходе заседания комиссии Государственного совета по направлению "Туризм".

​Чернышенко напомнил, что в прошлом году Россия отменила визовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой. Также он отметил успешный запуск электронной визы.

​По статистике ведомства, с января по апрель 2026 года Россию посетили 1,6 млн иностранных туристов. Этот показатель на 30% превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

​Форум "Путешествуй!" проводится на территории ВДНХ с 2021 года. В текущем году в мероприятии принимают участие делегации из 75 регионов России и более 30 стран, а программа включает деловую часть, профильную выставку и фестиваль.