Возрождение российско-американских отношений станет возможным благодаря гражданской дипломатии, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Таким образом он прокомментировал слова американской журналистки Кэндис Оуэнс, которая рассказала, что они вместе с семьей будут получать долгосрочную российскую визу, приезжать в Россию самое малое дважды в год.
Спецпредставитель президента РФ подчеркнул, что в Россию будут рады, если журналистка, ее семья и друзья смогут приезжать почаще.
"Гражданская дипломатия является ключом к восстановлению американо-российских отношений, разрушенных (бывшим президентом США Джо) Байденом, глубинным государством и СМИ"
– Кирилл Дмитриев
Он добавил, что в России также с нетерпением ждут посещения делегации молодых католиков, так как религиозные обмены очень важны.