Отношения между Россией и США, по словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, могут быть восстановлены благодаря гражданской дипломатии.

Возрождение российско-американских отношений станет возможным благодаря гражданской дипломатии, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал слова американской журналистки Кэндис Оуэнс, которая рассказала, что они вместе с семьей будут получать долгосрочную российскую визу, приезжать в Россию самое малое дважды в год.

Спецпредставитель президента РФ подчеркнул, что в Россию будут рады, если журналистка, ее семья и друзья смогут приезжать почаще.

"Гражданская дипломатия является ключом к восстановлению американо-российских отношений, разрушенных (бывшим президентом США Джо) Байденом, глубинным государством и СМИ"

– Кирилл Дмитриев

Он добавил, что в России также с нетерпением ждут посещения делегации молодых католиков, так как религиозные обмены очень важны.