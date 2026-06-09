В Иране заявили о повреждении объектов водной инфраструктуры

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал нарушением международного права удар США по водной инфраструктуре в районе Сирик.
Соединенные Штаты нанесли удар по объекту водной инфраструктуры в иранском районе Сирик, сообщили в МИД Исламской Республики.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что вооруженные силы США уничтожили два резервуара, которые содержали 2500 кубометров воды.
Багаи отметил, что действия американцев можно назвать нарушением международного гуманитарного права.
Объекты, разрушенные в результате атаки, ранее обеспечивали более 20 тыс жителей 10 деревень запасами пресной питьевой воды, рассказал он.