На юге Ирана остановлено водоснабжение после ударов США

Жители Хормозгана на юге Ирана остались без питьевой воды из-за повреждений инфраструктуры водохранилищ в результате американских ударов. В зоне отключения воды около 20 тыс человек.

Проблема водоснабжения возникла на юге Ирана после атаки США на объекты системы водоснабжения и канализации, поделился гендиректор компании водоснабжения и канализации провинции Хормозган, передает агентство Fars.

"Из-за атак американского врага разрушены инфраструктурные объекты по распределению питьевой воды, в том числе два бетонных резервуара объемом 500 и 2 тыс кубометров с соответствующим механическим оборудованием"

– глава водоснабжающей компании

Без воды оказались жители района Бамани, около 20 тыс человек.

"Водоснабжение жителей этих районов в настоящее время прекращено, рассматривается внедрение альтернативных способов обеспечения водой"

– агентство Fars

По предварительным оценкам, нанесен ущерб примерно на $1 млн.

Ранее сегодня сообщалось об американском ударе по двум водохранилищам в иранской провинции Хормозган.