Иран и США обменялись ударами на Ближнем Востоке

Сегодня ночью США и Иран обменялись ударами. Армия США атаковала иранскую инфраструктуру, а в ответ КСИР нанес удар по американским базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

Вооруженные силы США и Ирана нанесли взаимные удары по объектам на Ближнем Востоке. Американские военные атаковали иранскую инфраструктуру, после чего Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ответные удары по военным базам США в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

Отмечается, что действия Вашингтона стали заявленным ответом на сбитый накануне американский вертолет. В ходе воздушной атаки взрывы фиксировались в иранских городах Сирик, Минаб, Джаск, Кух-Мубарак, а также на острове Кешм.

По информации гостелерадиокомпании IRIB, в иранском городе Сирик снаряды повредили два водохранилища, из-за чего временно прекратилась подача питьевой воды.

КСИР подчеркнул, что иранские силы готовы дать сокрушительный и решительный ответ на любую новую агрессию, ответственность за последствия которой будет полностью лежать на Вашингтоне.