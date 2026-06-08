Вестник Кавказа

Аракчи: Иран не оставит без ответа ни одну атаку со стороны США

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности вооруженных сил Исламской Республики дать решительный ответ на нанесенные американские авиаудары.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что вооруженные силы страны не оставят без ответа атаки или угрозы со стороны США. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

"Наши сильные вооруженные силы не оставят без ответа ни одну атаку или угрозу. Если вы хотите быть в безопасности - покиньте наш регион. В истории Персидского залива есть много глав о печальной судьбе тех, кто вмешивался извне"

— Аббас Аракчи

Отметим, ранее США нанесли авиаудары по ряду районов Ирана. В районе Бендер-Аббаса, Сирига и острова Кешм на юге страны были слышны серии взрывов. По заявлению Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), американские военные начали наносить удары по Ирану после уничтожения вертолета Apache над Ормузским проливом.

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