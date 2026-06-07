МАГАТЭ призвало Иран раскрыть информацию о своем обогащенном уране

Тегеран должен обнародовать сведения о своем обогащенном уране, говорится в принятой сегодня резолюции МАГАТЭ.

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, согласно которой Иран должен предать огласке информацию об оставшихся в стране запасах обогащенного урана и дать инспекторам агентства возможность провести соответствующую проверку.

Принятие документа произошло при поддержке американской стороны, через несколько часов после очередного обмена ударами между США и Ираном.

В подготовке резолюции, помимо США, участвовали Великобритания, Франция и Германия. Ее поддержала 21 страна, три проголосовали против, еще 10 решили воздержаться.

В МАГАТЭ подчеркнули, что после нанесенных в прошлом году ударов по ядерным объектам Ирана неизвестно, что случилось с частью запасов обогащенного урана. Поэтому, считает агентство, Тегеран должен опубликовать необходимую информацию и выйти на сотрудничество с агентством.

Иранская сторона негативно восприняла документ, пояснив, что эта резолюция призвана оправдать военную агрессию против ИРИ.