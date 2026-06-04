Указатели на русском и ингушском устанавливают на улицах Назрани

Для популяризации ингушского языка в Назрани на улицах размещают указатели и на нем, и на русском.

Двуязычные указатели – на русском и ингушском языках – появляются постепенно в Назрани в Ингушетии, рассказали в мэрии.

"Работы начались с ул. Муталиева и прилегающих к ней территорий"

– администрация города

Новые указатели в скором времени появятся и в других точках города.

В городской мэрии пояснили, что главные цели инициативы – популяризация и сохранение ингушского языка, увеличение интереса горожан к родному языку. Их предполагается достичь через увеличение его присутствия в общественном пространстве.