Вестник Кавказа

Указатели на русском и ингушском устанавливают на улицах Назрани

Указатели на русском и ингушском устанавливают на улицах Назрани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Для популяризации ингушского языка в Назрани на улицах размещают указатели и на нем, и на русском.

Двуязычные указатели – на русском и ингушском языках – появляются постепенно в Назрани в Ингушетии, рассказали в мэрии.

"Работы начались с ул. Муталиева и прилегающих к ней территорий"

– администрация города

Новые указатели в скором времени появятся и в других точках города.

В городской мэрии пояснили, что главные цели инициативы – популяризация и сохранение ингушского языка, увеличение интереса горожан к родному языку. Их предполагается достичь через увеличение его присутствия в общественном пространстве.

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