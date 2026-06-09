Вестник Кавказа

США и Иран ведут бои в районе Персидского залива – СМИ

США и Иран ведут бои в районе Персидского залива – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранские СМИ сообщают о боях между ВС США и Исламской Республики. Они ведутся в районе Персидского залива.

В ночь с 10 на 11 июня между вооруженными силами Соединенных Штатов и Ирана начались бои в районе Персидского залива. Об этом пишут иранские средства массовой информации.

По данным агентства Mehr, звуки взрывов слышны на двух иранских островах – Кешм и Хенгам. По его информации, американские военные атаковали морской порт Кенган, город Бендер-Аббас, округа Кешм и Минаб.

"В море продолжаются столкновения между иранскими и американскими вооруженными силами"

– агентство Mehr

Ранее в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) сообщили об ударах по Ирану по приказу президента страны Дональда Трампа.

Напомним, вечером 10 июня глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал усиленную атаку на Иран сегодняшней ночью.

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