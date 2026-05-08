Ситуация в экономике России под контролем – Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в экономике России, очевидно, остается под контролем, а инфляция снижается.

Экономическая ситуация в России находится под контролем, такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

"Ситуация – она, в общем, под контролем, это очевидные совершенно вещи. И принимаемые меры дают искомый результат – инфляция-то падает"

– Владимир Путин

Российский лидер напомнил, что инфляция сейчас составляет пять с лишним процентов.

Говоря о мерах, глава государства обратил особое внимание на те, которые связаны с курсом рубля и ключевой ставкой.

Путин пояснил, что на этом фоне уже можно рассчитывать на уменьшение ключевой ставки, а вслед за ней – на изменение других важных параметров, в том числе, курса валют.

"Искусственно мы здесь ничего не делаем, и, мне кажется, это специалисты – в том числе и инвесторы – должны оценивать"

– Владимир Путин

Глава государства также заверил, что никакой инвестпаузы в России не наблюдается, можно говорить лишь об инвестиционной сдержанности, однако она легко объяснима моментами, связанными с макроэкономикой и принимаемыми властями мерами.