Трамп: США вывезли миллионы баррелей нефти из Ирана

Американский президент заявил о том, что Соединенные Штаты тайно провели операцию по вывозу иранской нефти через Ормузский пролив.

США каждую ночь вывозили из Ирана миллионы баррелей нефти, такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.

По его словам, о проведении такой операции до сегодняшнего дня не знал никто, в том числе в самом Иране.

"Знаете, теперь я могу сказать то, чего вы не знали. Знали ли вы, что мы вывозили (из Ирана - ред.) миллионы баррелей нефти?"

– Дональд Трамп

Однако, американский лидер не сообщил подробностей данных действий: когда именно, кто именно и каким образом была осуществлена транспортировка иранской нефти.

"Сегодня я объявляю об этом в первый раз. Мы забираем миллионы баррелей нефти, миллионы баррелей каждую ночь"

– Дональд Трамп

Также президент США заявил о том, что именно это помогло сдержать рост цен на нефть.

Согласно его словам, сейчас стоимость нефти за баррель составляет $85.