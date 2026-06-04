Вестник Кавказа

Средний коридор приобретает особое значение – Хикмет Гаджиев

Средний коридор приобретает особое значение – Хикмет Гаджиев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Транспортный маршрут Средний коридор в текущей ситуации, по словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, получил особое значение.

Проект Среднего коридора играет особую роль в нынешней ситуации, такое заявление сделал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, выступая в режиме онлайн на Транскаспийском форуме.

Он уточнил, что выросшее значение Среднего коридора связано с эскалацией на Ближнем Востоке и в Персидском заливе.

Хикмет Гаджиев указал на то, что Средний коридор сейчас переживает глубокую трансформацию: вместо транспортного маршрута он становится стратегической геоэкономической системой, которая связывает Европу, Южный Кавказ, Центральную Азию и другие регионы.

Помощник президента Азербайджана напомнил, что в число важных составных частей Среднего коридора входит железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.

"Важное измерение архитектуры связности также связано с азербайджанским регионом Нахчыван. Формирующийся Зангезурский коридор все чаще рассматривается как стратегический сегмент Среднего коридора"

– Хикмет Гаджиев

Он пояснил, что Зангезурский коридор, кроме упрочения связей в направлении Восток–Запад, может сделать еще более прочной прямую связь Азербайджана с Турцией и другими странами, в том числе европейскими.

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