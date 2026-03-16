Россия и Азербайджан создадут научно-исследовательский центр

Евразийские исследования - это политика, экономика, право, история в сегодняшнем региональном разрезе жизни тюркских народов. А тюркология и алтаисты - от корней начинается прослеживание их истории
- Андрей Логинов
Он отметил, что в РГГУ были бы рады пригласить для совместной работы Евразийского центра азербайджанских ученых из Национальной академии наук и университетов страны. РГГУ поддерживает сотрудничество с тремя азербайджанскими вузами: Бакинским государственным университетом, Бакинским славянским университетом и Сумгаитским государственным университетом. Также на базе РГГУ организована летняя школа, куда приезжают азербайджанские студенты. Сейчас вузе обучается 23 студента из Азербайджана.
У нас сложилась Научно-педагогическая школа евразийских исследований, которую возглавляет академик Ефим Пивовар. По критериям научно-педагогических школ мы тоже лидируем: у нас их более двух дюжин.
- ректор РГГУ
Он отметил, что в ВУЗе особое внимание уделяется лингвистике. На кафедрах ведется преподавание более 50 языков. По этому показателю РГГУ занимает первое место в России.
Рахман Мустафаев отметил, что в Азербайджане действует 320 школ, где ведется преподавание на русском языке, на котором обучается 150 тысяч азербайджанских школьников. В Баку действует Русский драматический театр, а в кинотеатрах показывают фильмы на русском языке. Посол Азербайджана рассказал историю из собственного дипломатического опыта об истоках азербайджанского языка:
Когда шел процесс формирования азербайджанского языка, в нем остались и тюркские, и арабские, и персидские корни. Когда теперь общаюсь с турецкими дипломатами, они говорят: ”Какой у вас красивый язык”. Я отвечаю: ”У вас тоже неплохой язык”. ”Нет, - говорят они, - мы многие вещи потеряли. Вы так говорите, а мы уже не так говорим”.
По итогам встречи стороны наметили несколько направлений сотрудничества в области создания российско-азербайджанского научно-исследовательского центра с целью укрепления дружбы России и Азербайджана.
Научный руководитель РГГУ Ефим Пивовар:
Мы наметили несколько проектов, в том числе экономическое сотрудничество, сотрудничество в области культуры, науки, образования, спорта, молодежных контактов и так далее.