Добыча газа увеличилась в Азербайджане в 2025 году

В Азербайджане за прошлый год добыча газа возросла на 2,4%. Больше всего газа дало месторождение "Шахдениз".

Уровень добычи природного газа в Азербайджане за минувший год вырос на 2,4%, сообщает министерство энергетики республики.

Всего за 2025 год в Азербайджане добыли 51,5 млрд куб м газа. Более половины объема обеспечило месторождение "Шахдениз" – 27,9 млрд куб м.

На долю "Азери-Чираг-Гюнешли" пришлось 14,1 млрд куб м, на "Абшерон" - 1,6 млрд куб м, на SOCAR - 7,9 млрд куб м газа.

При этом самый значительный рост добычи в 2025 году отмечен на "Азери-Чираг-Гюнешли"– плюс 6%, и на "Абшероне" – плюс 6,7%.