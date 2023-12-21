В Стамбуле начнут возводить сейсмоустойчивые дома

Стамбул готовится к сильному землетрясению. Будет возведено порядка миллиона сейсмоустойчивых домов.

В Стамбуле начнут возводиться дома, устойчивые к землетрясениями, сообщили власти в министерстве экологии Турции. Отмечается, что ключи от квартир в этих домах получат жители районов, входящих в зону риска. Всего планируется выстроить порядка миллиона таких домов.

«В Стамбуле определены 12 резервных районов, где будет возводиться новое жилье. В течение нескольких лет мы планируем построить в них около 1 млн сейсмостойких домов»

– Мехмет Озхасеки

Сначала будут расселены около шести сотен неустойчивых домов, всего их в Стамбуле около 1,5 млн.

Ранее глава Турции заявил о том, что Стамбул, возможно, потрясет землетрясение и к нему нужно подготовиться. Его магнитуда может равняться 7 или превышать данное число.