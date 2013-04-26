Armenian Airlines снова приостановят полеты

Armenian Airlines решили временно прекратить полеты по всем направлениям с 7 апреля. В этот раз это связано с закупкой новых самолетов.

Армянские авиалинии (Armenian Airlines) временно остановят работу с 7 апреля, рассказали в пресс-службе перевозчика.

Это решение связано с обновлением парка самолетов и покупкой новых авиалайнеров. Авиакомпания вернет всем пассажирам деньги за билеты, купленные на даты после 7 апреля.

Напомним, что это уже не первый раз, когда Armenian Airlines приостанавливают полеты. Ранее это длилось с 14 октября по 9 декабря 2024 года из-за технического обслуживанием парка авиаперевозчика.