Главы Минэнерго России и Азербайджана обсудили энергетику в Москве

В рамках саммита ФСЭГ в Москве состоялась встреча министров энергетики России и Азербайджана Сергея Цивилева и Парвиза Шахбазова, в ходе которой обсуждались вопросы двустороннего энергетического сотрудничества.

Министр энергетики России Сергей Цивилев и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов провели переговоры в рамках 28-й министерской встречи и 8-го саммита ФСЭГ в Москве. Об этом Шахбазов сообщил на своей странице в социальной сети.

В ходе встречи представители России и Азербайджана обсудили развитие взаимодействия в рамках форума, а также ключевые аспекты двустороннего энергетического партнерства.

"Мы обменялись мнениями по сотрудничеству в рамках ФСЭГ, а также по актуальным вопросам повестки азербайджано-российского энергетического сотрудничества"

- Парвиз Шахбазов

Также на полях форума Парвиз Шахбазов провел переговоры с исполняющим обязанности министра нефти Ирана Хамидом Бовардом. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы энергетического сотрудничества между Баку и Тегераном, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.

"В Москве мы встретились с исполняющим обязанности министра нефти Исламской Республики Иран Хамидом Бовардом. Мы обсудили текущее состояние энергетического сотрудничества между нашими странами, перспективы его будущего развития и вопросы, представляющие взаимный интерес"

- Парвиз Шахбазов

Напомним, ранее в ходе Российской энергетической недели вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Эльшад Насиров заявил о намерении Баку вернуться к закупкам газа у "Газпрома", подчеркнув уникальность партнерства двух компаний.

Энергодиалог Москвы и Баку

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о тематике энергетического сотрудничества России с Азербайджаном в наши дни.

"Я думаю, что основной проект, который сейчас обсуждается Министерствами энергетики России и Азербайджана – это организация транзита российского газа в Иран. С Ираном по этой теме идут активные переговоры, может быть подписан контракт на поставку российского газа в Исламскую Республику, недаром Сергей Цивилев встречался также и с Хамидом Бовардом. Единственный маршрут доставки, который рассматривается – через Азербайджан", - прежде всего сказал он.

"Проект обсуждается не первый год, поскольку Ирану действительно нужны поставки газа в зимний период. С помощью российского импорта Тегеран хотел бы балансировать свой рынок газа и обеспечивать потребление в северный провинциях, где зимой довольно холодно и нет подземных газохранилищ. Сейчас Ирану приходится резко увеличивать добычу на месторождении Южный Парс в акватории Персидского залива и прокачивать газ с юга на север, что неудобно и затратно, причем часто это не удается сделать вовремя и люди в северных провинциях вынуждены мерзнуть. Если договориться с Россией о поставках газа через Азербайджан, проблема была бы решена более эффективно", - продолжил Игорь Юшков.

"Контракт на поставку газа из России в Иран через Азербайджан выгоден всем трем сторонам. Россия получила бы дополнительный рынок сбыта, Иран – балансировку своей газовой системы, а Азербайджан – деньги за транзит. Выиграли бы все, осталось только договориться о конкретных условиях контракта, включая перспективы строительства дополнительных мощностей либо нового газопровода на территории Азербайджана, поскольку у существующего пропускная способность ниже обсуждаемых объемов поставки", - отметил экономист.

"Также есть перспектива организации поставок российской нефти на бакинский НПЗ. Это было бы привлекательно для Азербайджана, потому что таким образом SOCAR сможет перерабатывать более дешевую российскую смесь URALS, а свою, более дорогую марку Azeri Light продолжать экспортировать на мировой рынок. В Азербайджане падает нефтедобыча, и в этих условиях республике становится выгодно замещать свою нефть более дешевой импортной как минимум в сфере нефтепереработки, чтобы максимизировать доходы от нефтяного экспорта", - сообщил он.

"По той же схеме могли бы быть организованы и поставки российского газа в Азербайджан: чем больше Баку будет импортировать российского газа для потребления на внутреннем азербайджанском рынке, тем больше собственного газа, добытого на азербайджанских месторождениях, он сможет экспортировать. Это может быть интересно на фоне постоянного роста спроса на азербайджанский газ на Западе. Наверное, до твердых контрактов это направление пока не дойдет, но может обсуждаться уже сейчас", - заключил Игорь Юшков.