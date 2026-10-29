Баку передал Анкаре председательство в Организации тюркских государств

В столице Турции Анкаре стартовало заседание Совета глав стран Организации тюркских государств, участников которого приветствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Саммит проходит под девизом "Тюркский век: единство в языке, мысли и деле".

В столице Турции Анкаре в выставочном зале в президентском комплексе Бештепе сегодня был дан старт 13-му саммиту стран Организации тюркских государств (ОТГ), который проходит под девизом "Тюркский век: единство в языке, мысли и деле".

Перед началом заседания состоялась официальная церемония приветствия лидеров стран, которых встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Выступая перед участниками встречи, турецкий лидер заявил, что в тюркском мире нет места разобщенности, отчуждению и разногласиям, подчеркнув единство и братские связи между его народами.

"В семейном кругу тюркского мира нет места разобщенности, отчуждению и разногласиям. Все мы едины, мы вместе и, даст Бог, останемся братьями от века и до скончания времен"

- Реджеп Тайип Эрдоган

В своем выступлении Эрдоган также отметил, что Турция в период своего председательства в ОТГ намерена преобразовать накопленный организацией институциональный потенциал в более конкретные достижения. Южный Кавказ, где будут царить мир и стабильность, откроет значительные возможности как для стран региона, так и для всего тюркского мира, - заявил глава государства.

Касаясь ситуации в районе Персидского залива, президент отметил, что разногласия должны быть урегулированы путем дипломатии. Также Эрдоган подчеркнул, что тюркские государства, должны прилагать больше усилий для справедливого урегулирования палестинского вопроса, который остается «кровоточащей раной».

Ожидается, что на встрече лидеры тюркоязычных стран обсудят вопросы укрепления политического и экономического сотрудничества, развития торговли, инвестиций, транспортно-логистических связей, туризма, образования и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Еще один важный момент, который планируют обсудить его участники – это вопросы международной и региональной повестки.

По итогам саммита будет принята декларация и ряд совместных документов, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества между государствами - участниками ОТГ, говорится в сообщении.

Как прошло председательство Баку в ОТГ?

Политолог, аспирант СПбГУ по направлению "Международные отношения, глобальные и региональные исследования" Бугра Бекир Ышылак в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал работу Организации тюркских государств под председательством Азербайджана в 2025-2026 годах и спрогнозировал направления развития ОТГ в год председательства Турции.

"Период председательства Азербайджана был успешным и значимым этапом в истории Организации тюркских государств. Азербайджан занимает особое место в ОТГ как страна, географически связывающая Турцию с тюркскими государствами Центральной Азии. Благодаря своим энергетическим ресурсам, развитой транспортной инфраструктуре и активной внешней политике Баку играет важную роль в политическом и экономическом сотрудничестве тюркского мира. Поддержка, оказываемая Азербайджаном ОТГ, имеет огромное значение для будущего организации", - прежде всего сказал он.

"В период своего председательства Баку уделял особое внимание сотрудничеству стран ОТГ в политике и в сфере области безопасности. Ярким свидетельством этого стало проведение саммита Организации в Габале в октябре 2025 года под лозунгом "Региональный мир и безопасность". Понятно, почему Баку уделяет особое внимание региональной стабильности – она важна для развития транспортных маршрутов, привлечения инвестиций и укрепления экономических связей между странами ОТГ. Проведенные в Баку переговоры по вопросам безопасности и инициативам в сфере оборонной промышленности также были частью этого подхода", - продолжил Ышылак.

"Азербайджан уделял внимание повышению международной видимости ОТГ. В этом плане стоит отметить формат "ОТГ+" и инициативы по получению статуса наблюдателя при Организации Объединенных Наций. Я согласен с оценкой генерального секретаря ОТГ Кубанычбека Омуралиева, заявившим, что председательство Азербайджана придало организации "динамический и практический импульс". Решающую роль в этом процессе сыграла мощная политическая поддержка со стороны президента Азербайджана Ильхама Алиева. Важнейший вклад Баку в ОТГ в этом году заключался в том, что он укрепил политический вес организации", - подчеркнул политолог.

Чего ожидать от председательства Турции в ОТГ?

Аспирант СПбГУ выразил ожидания дополнительной активизации работы ОТГ при председательстве Турции. "Турция занимает положение ведущей страны в тюркском мире и в развитии ОТГ не только благодаря своим историческим и культурным связям с другими государствами-членами организации, но и за счет своего политического веса, экономического потенциала и дипломатических контактов. Для государств Центральной Азии Турция – важный партнер в таких сферах, как доступ к европейским рынкам, промышленность, технологии, образование и оборонная промышленность. То, что президент Реджеп Тайип Эрдоган на протяжении многих лет уделяет особое внимание отношениям с тюркским миром на политическом уровне, внесло значительный вклад в укрепление ОТГ", - сообщил Ышылак.

"Превращение Совета турецких государств в Организацию тюркских государств и принятие "Видения тюркского мира до 2040 года" на Стамбульском саммите ОТГ 2021 года стали значимыми событиями в истории организации, свидетельствующими о ведущей роли Анкары. Принятие Турцией председательства на 2026-2027 годы имеет важное значение с точки зрения продолжения турецких инициатив в ОТГ. Также существенная тема нынешнего саммита в Анкаре – "Тюркский век: единство в языке, мыслях и делах", в особенности акцент на "единстве в делах". Историческая близость между тюркскими государствами должна найти более сильное отражение в более тесном сотрудничестве и совместных проектах в сферах торговли, энергетики, транспорта и инвестиций", - отметил он.

"Стоит ожидать, что в период председательства Турции будет достигнут прогресс в экономическом взаимодействии стран ОТГ и укрепится политическая координация. Я полагаю, что укрепление политического сотрудничества под председательством Азербайджана может быть выведено на новый уровень благодаря дипломатическим возможностям Турции, и ожидаю, что под руководством Турции ОТГ сможет как укрепить солидарность между своими членами, так и усилить свое влияние на международной арене", - заключил политолог.