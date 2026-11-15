В конце сентября 2026 года Казахстан, Узбекистан и ОАЭ подписали меморандум о взаимопонимании по созданию новой железной дороги, которая соединит Центральную Азию с Южной. Чем новый маршрут будет отличаться от уже существующих транспортных коридоров? Зачем он нужен Казахстану, Узбекистану и ОАЭ?

Планируемый транспортный коридор пройдет через территорию Казахстана, Узбекистана, Афганистана и Пакистана, обеспечив доступ к портам Индийского океана. Экспертом и возможным инвестором проекта намерены выступить ОАЭ.

Что известно о новом транспортном коридоре?

Проект новой железной дороги называется CASA: Central Asia - South Asia или ”Центральная Азия - Южная Азия”. Еще одно название будущего железнодорожного коридора в Евразии — ”Казахстан-Узбекистан-Афганистан-Пакистан”. Планируемый маршрут будет Трансафганским, а его главная задача - обеспечить странам Центральной Азии доступ к морским рынкам в Южной Азии, а также к Персидскому заливу и Восточной Африке. На сегодняшний день участники проекта - Казахстан, Узбекистан и ОАЭ. Что касается стоимости коридора, сроков его строительства и точного маршрута, они пока что не определены: на данном этапе подписанный меморандум предполагает проведение технико-экономического обоснования его создания и возможные варианты финансирования.

В чем уникальность нового транспортного маршрута?

Проект железнодорожного коридора ”Центральная Азия-Южная Азия” возник не на пустом месте: и у Узбекистана, и у Казахстана уже есть отдельные Трансафганские проекты железных дорог, соглашения/меморандумы о строительстве которых были подписаны почти в одно и то же время в 2025 году.

Узбекистанский проект (западный маршрут через Афганистан) носит название Трансафганская железная дорога. Трехстороннее рамочное соглашение по его осуществлению было подписано Узбекистаном, Афганистаном и Пакистаном. Предполагаемый маршрут проекта: Термез (Уз.) - Найбабад (Аф.) - Майданшахр (Аф.) - Логар (Аф.) - Харлачи (Аф.). В феврале 2026 года Шавкат Мирзиеев подписал соглашение о подготовке ТЭО этого коридора.

Казахстанский проект (восточный маршрут через Афганистан) изначально носил название CASA, как и новый предложенный транспортный коридор. В рамках этого маршрута железная дорога должна пройти через такие афганские города, как Торгунди (на границе с Туркменистаном), Герат, Кандагар и Спин-Болдак (на границе с Пакистаном). По данному проекту между Казахстаном и Афганистаном был подписан протокол о намерениях.

Уникальность новоготранспортного коридора ”Центральная Азия - Южная Азия” в том, что он представляет собой новый формат регионального сотрудничества, в рамках которого Казахстан и Узбекистан готовы объединить усилия с целью создания единого железнодорожного маршрута через Афганистан.

Зачем Узбекистану и Казахстану железная дорога в Пакистан?

Новый транспортный маршрут для Узбекистана и Казахстана - возможность получить более прямой доступ к рынкам Южной Азии, а также к морским портам, снизив зависимость от существующих торговых коридоров. Благодаря маршруту ”Центральная Азия - Южная Азия” две не имеющие выхода к морю центральноазиатские страны смогут:

открыть для себя новые рынки сбыта собственной продукции

диверсифицировать экспорт за счет южного направления

получать транзитные доходы за счет грузоперевозок из других стран

развивать логистику - новые терминалы, транспортные центры и развязки.

По предварительным оценкам казахстанских властей, через CASA в пакистанские порты Карачи и Гвадар ежегодно смогут доставляться до 10 млн тонн грузов.

Еще один важный момент, касающийся планируемого железнодорожного коридора - унификация перевозок. И Узбекистан, и Казахстан сегодня отправляют товары в Пакистан и его порты, однако эти грузоперевозки мультимодальные, то есть требующие использования разных видов транспорта, что усложняет логистику и делает ее более дорогой. Единая железнодорожная инфраструктура поможет решить проблемы, в частности, с погранпереходами и необходимостью перевалки грузов, а также потенциально увеличит грузопоток.

Чем ”Центральная Азия - Южная Азия” отличается от других транспортных коридоров?

Евразийский континент уже пронизан сетью транспортных коридоров, однако новый проект CASA не будет дублировать ни один из них:

Средний коридор или Транскаспийский международный транспортный коридор идет с Востока на Запад через Китай, Казахстан, Азербайджан и Грузию в Турцию и Европу;

МТК ”Север-Юг” соединяет Россию, Каспийский регион, Иран и Индию;

Железная дорога ”Китай-Кыргызстан-Узбекистан” свяжет центральноазиатские страны с китайской железнодорожной сетью.

В свою очередь коридор ”Центральная Азия - Южная Азия” соединит центральноазиатские страны с Пакистаном через Афганистан.

Зачем ОАЭ участвовать в проекте нового транспортного коридора?

ОАЭ не находятся на маршруте предполагаемого транспортного коридора ”Центральная Азия - Южная Азия”, и в меморандуме, касающемся этого проекта, не называется ни степень возможного участия Эмиратов, ни объемы инвестиций, ни компании, которые будут к нему причастны. Между тем, у арабской страны есть свои мотивы для поддержки проекта.

В первую очередь, транспортный коридор через Азию - возможность для ОАЭ продемонстрировать свою экспертизу в технологическом плане. Одно из направлений диверсификации экономики страны - это цифровизация, автоматизация процессов, а также использование искусственного интеллекта. Все это можно применить к транзитному коридору, в частности, оптимизировать грузоперевозки и логистику, а трансграничную торговлю сделать более отлаженной.

Получается, что в этом проекте ОАЭ для Узбекистана и Казахстана не просто инвестиционный, но также и технологический партнер, способный обеспечить центральноазиатским странам превосходство в в сфере логистики и грузоперевозок.

Что может помешать реализации проекта?

Один из самых непростых вопросов, касающийся любого из Трансафганских маршрутов, это транзит через Афганистан. Сегодня на территории этой страны нет единой железнодорожной инфраструктуры, которая обеспечивала бы выход к Пакистану, между тем Кабул готов участвовать практически во всех транспортных проектах, предлагаемых ему в том числе странами Центральной Азии. У Афганистана стабильные отношения с Узбекистаном и Казахстаном, а вот с Пакистаном существует напряженность в связи с приграничным конфликтом, который представляет собой еще одно потенциальное препятствие для осуществления любого Трансафганского проекта. Кроме того, горный рельеф в Афганистане делает любой технический проект более сложным и дорогостоящим.