Китайско-американская торговля снизилась на 18,7% за год

Данные китайского таможенного управления свидетельствуют о сокращении взаимной торговли между КНР и США в 2025 почти на пятую часть по сравнению с предшествующим годом. Товарооборот между странами составил около $560 млрд.

Общий товарооборот между Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой за 2025 год составил почти $560 млрд, однако показал отрицательную динамику, уменьшившись в процентном соотношении на 18,7%. Данные предоставило Главное таможенное управление КНР.

Китай стал меньше поставлять в Штаты на 20%, а покупки американских товаров сократились на 14,6%, составив за отчетный период минувшего года $420 млрд и около $140 млрд соответственно.

Поставки Китая в США сфокусированы на и электронике (смартфоны, компьютеры, бытовые приборы) и потребительских товарах, в то время как американская сторона отправляет сельскохозяйственную продукцию, сырье и сложную технику (полупроводники и внедорожники).

Профицит торгового баланса Китая, по данным национального таможенного ведомства составил до $280 млрд, уменьшившись на 22,3%.

При этом импортно-экспортные отношения между странами к концу 2025 года несколько отличаются: данные за декабрь свидетельствуют об увеличении товарооборота на 2,8% в сравнении с ноябрем. Количество поставляемых из Китая товаров выросло на 1,1% ($34 млрд), а поставки в обратном направлении поднялись на 18,2% (около $11 млрд).

Подобная динамика объясняется имевшимся в начале напряжением между странами в вопросах товаро-экономического взаимодействия и ужесточением тарифной политики, как с американской, так и с китайской стороны, однако к концу 2025 года страны заключили соглашение, откладывающее введение взаимных повышенных пошлин.