Чем Армения торгует с Европой?

Как развивались торговые отношения Армении и ЕС?
Торговые отношения между Арменией и Европой начались в 2003 году, после того, как Армения вступила во Всемирную торговую организацию.
- До 2009 года торговля с ЕС росла за счет создания коммерческих связей, при этом на Европу приходилась треть общего товарооборота южнокавказской страны в объеме $598 млн.
- Мировой экономический кризис 2009-2013 годов привел к резкому снижению европейско-армянской торговли: в среднем, показатели упали почти на 45% до $328 млн.
- В 2013 году Армения начала с ЕС переговоры о заключении соглашения по созданию зоны свободной торговли, которое могло предоставить расширенный доступ к внутреннему рынку ЕС, однако в итоге в 2015 году присоединилась к ЕАЭС - евразийскому торговому блоку.
- В 2015-2017 году товарооборот между Арменией и ЕС медленно, но стабильно растет на 2-3%, составляя около $1,5 млрд. в год.
- В конце 2017 года Армения и ЕС подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA), которое официально вступило в силу в 2021 году. Через год после подписания CEPA армяно-европейский товарооборот вырос на 19% до $1,8 млрд.
Товарооборот Армении и ЕС увеличивается или падает?
Товарооборот между Арменией и ЕС то растет, то падает, и это, в первую очередь, определяется глобальными и региональными геополитическими и экономическими изменениями.
До коронавируса, во время и после
Удачными оказались доковидные 2018-2019 гг., когда товарооборот составлял примерно $1,7-1,8 млрд. Ковидный 2020 был отмечен 23-процентным падением торговли до $1,35 млрд на фоне глобальных проблем с цепочками поставок и логистикой. В 2021 году товарооборот почти восстановился до доковидного уровня и составил $1,6 млрд.
Рекордные 2022-2024
2022 год в армяно-европейской торговле вышел за рамки двусторонних экономических отношений: импорт Арменией европейских товаров вырос почти на 150%, а общий товарооборот увеличился на 44% до рекордных $2,3 млрд. Однако это не чистые показатели двусторонней торговли: 2022 год ознаменовался санкциями против России, и значительная часть европейского экспорта, предназначенного для российского рынка, направлялась через соседние с РФ страны, в том числе Армению. В 2023 году показатели стали еще выше: $2,9 млрд, при этом импорт из ЕС значительно превзошел экспорт и составил $2,1 млрд. В 2024 году товарооборот снизился до уровня 2022 года и составил $2,3 млрд.
Переломный 2025 год
В 2025 году показатели реэкспорта европейских товаров из Армении в Россию упали, при этом товарооборот между южнокавказским государством и европейскими странами увеличился на 7% до $2,5 млрд. В первом квартале 2026 года торговля Армении с Европой выросла на 54% в годовом выражении до $763 млн.
ЕС крупный торговый партнер Армении?
На сегодняшний день, в списке торговых партнеров Еревана ЕС занимает третье место после России и Китая: на его долю приходится 11,8% всего товарооборота Армении, что в три раза меньше, чем приходится на долю России. 27% двусторонней торговли - это экспорт Армении в ЕС, а 73% - импорт.
Что Армения экспортирует в ЕС?
Армянский экспорт в ЕС представлен двумя категориями: промышленными товарами и сельскохозяйственной продукцией.
На промышленные товары, по данным за 2025 год, пришлось почти 95% армянского экспорта в Европу на сумму в 443 млн. Из них:
- 50% - это продукция текстильной промышленности
- 41% - металлы и минералы - медь, алюминий, молибден, цинк, сталь, железо и т.д.; драгоценные металлы.
- 10% - разные виды готовой промышленной продукции.
На сельскохозяйственную продукцию Армении, отправляемую в Европу, приходится всего 5,5%. В 2025 году Ереван заработал 26 млн, поставив в ЕС:
- крепкие алкогольные напитки, в первую очередь, коньяк - более 40% экспорта сельхозпродукции;
- фрукты, овощи, оливковое масло, составившие 14% сельхозэкспорта;
- слабоалкогольные напитки (пиво, сидр и др.) - 11%;
- вино - 7%;
- другие сельскохозяйственные продукты, в том числе соки, мед, сухофрукты и т.д. - 28%.
Что Армения импортирует из ЕС?
В отличие от экспорта в Европу, который в основном представлен сырьем, из Европы Армения импортирует высококачественные товары с добавленной стоимостью, на которые приходится почти 83% европейского импорта в стране. Общая стоимость импортных европейских товаров в стране в 2025 году составила $1,95 млрд. Из них:
- 23% - товары машиностроения и электрооборудование;
- 14% - продукция химической промышленности, в том числе фармацевтические товары;
- сельхозпродукты и переработанные продукты питания - 13,5%
- медицинская аппаратура - 8%
- транспортные средства - 6,2%
- товары текстильной промышленности - 3%
- 32,3% - остальные категории, включая нефтехимическую продукцию, драгоценные камни и металлы, а также табачные изделия.
На каких условиях торгуют Армения и Европа?
С 2014 по 2021 годы Армения продавала ЕС свою продукцию в рамках Всеобщей системы преференций, которая освобождала почти 60% армянского экспорта от пошлин. Сегодня в основе армяно-европейских торговых отношений Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое предусматривает диверсификацию товарооборота и постепенный переход Армении к европейским стандартам качества продукции.
Отмена европейских пошлин для Армении?
В начале июля 2026 года Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, объявила о том, что Европа готова обеспечить Автономные торговые меры (АТМ) для Армении. Обычно такой механизм действует в течение года и предусматривает отмену пошлин для большинства ввозимых на территорию Европы товаров. Отмена пошлин для южнокавказской страны была предложена Европой с целью перенаправить, в первую очередь, сельскохозяйственный экспорт Армении с российского на европейский рынок. Пока что этот механизм в отношении Армении не действует: сначала его должен одобрить Европейский парламент и Европейский совет.