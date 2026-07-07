Чем Армения торгует с Европой?

С мая 2026 года Россия ограничила ввоз сельскохозяйственной продукции из Армении, которая теперь ищет новые экспортные рынки. Наиболее привлекательным для Еревана представляется европейский, учитывая тенденцию сближения Армении с ЕС. Когда начались торговые отношения между Арменией и ЕС, что Армения продает в Европу и что покупает у европейских стран?

Как развивались торговые отношения Армении и ЕС?

Торговые отношения между Арменией и Европой начались в 2003 году, после того, как Армения вступила во Всемирную торговую организацию.

До 2009 года торговля с ЕС росла за счет создания коммерческих связей, при этом на Европу приходилась треть общего товарооборота южнокавказской страны в объеме $598 млн.

Мировой экономический кризис 2009-2013 годов привел к резкому снижению европейско-армянской торговли: в среднем, показатели упали почти на 45% до $328 млн.

В 2013 году Армения начала с ЕС переговоры о заключении соглашения по созданию зоны свободной торговли, которое могло предоставить расширенный доступ к внутреннему рынку ЕС, однако в итоге в 2015 году присоединилась к ЕАЭС - евразийскому торговому блоку.

В 2015-2017 году товарооборот между Арменией и ЕС медленно, но стабильно растет на 2-3%, составляя около $1,5 млрд. в год.

В конце 2017 года Армения и ЕС подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA), которое официально вступило в силу в 2021 году. Через год после подписания CEPA армяно-европейский товарооборот вырос на 19% до $1,8 млрд.

Товарооборот Армении и ЕС увеличивается или падает?

Товарооборот между Арменией и ЕС то растет, то падает, и это, в первую очередь, определяется глобальными и региональными геополитическими и экономическими изменениями.

До коронавируса, во время и после

Удачными оказались доковидные 2018-2019 гг., когда товарооборот составлял примерно $1,7-1,8 млрд. Ковидный 2020 был отмечен 23-процентным падением торговли до $1,35 млрд на фоне глобальных проблем с цепочками поставок и логистикой. В 2021 году товарооборот почти восстановился до доковидного уровня и составил $1,6 млрд.

Рекордные 2022-2024

2022 год в армяно-европейской торговле вышел за рамки двусторонних экономических отношений: импорт Арменией европейских товаров вырос почти на 150%, а общий товарооборот увеличился на 44% до рекордных $2,3 млрд. Однако это не чистые показатели двусторонней торговли: 2022 год ознаменовался санкциями против России, и значительная часть европейского экспорта, предназначенного для российского рынка, направлялась через соседние с РФ страны, в том числе Армению. В 2023 году показатели стали еще выше: $2,9 млрд, при этом импорт из ЕС значительно превзошел экспорт и составил $2,1 млрд. В 2024 году товарооборот снизился до уровня 2022 года и составил $2,3 млрд.

Переломный 2025 год

В 2025 году показатели реэкспорта европейских товаров из Армении в Россию упали, при этом товарооборот между южнокавказским государством и европейскими странами увеличился на 7% до $2,5 млрд. В первом квартале 2026 года торговля Армении с Европой выросла на 54% в годовом выражении до $763 млн.

ЕС крупный торговый партнер Армении?

На сегодняшний день, в списке торговых партнеров Еревана ЕС занимает третье место после России и Китая: на его долю приходится 11,8% всего товарооборота Армении, что в три раза меньше, чем приходится на долю России. 27% двусторонней торговли - это экспорт Армении в ЕС, а 73% - импорт.

Что Армения экспортирует в ЕС?

Армянский экспорт в ЕС представлен двумя категориями: промышленными товарами и сельскохозяйственной продукцией.

На промышленные товары, по данным за 2025 год, пришлось почти 95% армянского экспорта в Европу на сумму в 443 млн. Из них:

50% - это продукция текстильной промышленности

41% - металлы и минералы - медь, алюминий, молибден, цинк, сталь, железо и т.д.; драгоценные металлы.

10% - разные виды готовой промышленной продукции.

На сельскохозяйственную продукцию Армении, отправляемую в Европу, приходится всего 5,5%. В 2025 году Ереван заработал 26 млн, поставив в ЕС:

крепкие алкогольные напитки, в первую очередь, коньяк - более 40% экспорта сельхозпродукции;

фрукты, овощи, оливковое масло, составившие 14% сельхозэкспорта;

слабоалкогольные напитки (пиво, сидр и др.) - 11%;

вино - 7%;

другие сельскохозяйственные продукты, в том числе соки, мед, сухофрукты и т.д. - 28%.

Что Армения импортирует из ЕС?

В отличие от экспорта в Европу, который в основном представлен сырьем, из Европы Армения импортирует высококачественные товары с добавленной стоимостью, на которые приходится почти 83% европейского импорта в стране. Общая стоимость импортных европейских товаров в стране в 2025 году составила $1,95 млрд. Из них:

23% - товары машиностроения и электрооборудование;

14% - продукция химической промышленности, в том числе фармацевтические товары;

сельхозпродукты и переработанные продукты питания - 13,5%

медицинская аппаратура - 8%

транспортные средства - 6,2%

товары текстильной промышленности - 3%

32,3% - остальные категории, включая нефтехимическую продукцию, драгоценные камни и металлы, а также табачные изделия.

На каких условиях торгуют Армения и Европа?

С 2014 по 2021 годы Армения продавала ЕС свою продукцию в рамках Всеобщей системы преференций, которая освобождала почти 60% армянского экспорта от пошлин. Сегодня в основе армяно-европейских торговых отношений Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое предусматривает диверсификацию товарооборота и постепенный переход Армении к европейским стандартам качества продукции.

Отмена европейских пошлин для Армении?

В начале июля 2026 года Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, объявила о том, что Европа готова обеспечить Автономные торговые меры (АТМ) для Армении. Обычно такой механизм действует в течение года и предусматривает отмену пошлин для большинства ввозимых на территорию Европы товаров. Отмена пошлин для южнокавказской страны была предложена Европой с целью перенаправить, в первую очередь, сельскохозяйственный экспорт Армении с российского на европейский рынок. Пока что этот механизм в отношении Армении не действует: сначала его должен одобрить Европейский парламент и Европейский совет.