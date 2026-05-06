Война против Ирана может обойтись США в $1 трлн

Конфликт США с Ираном, если учитывать долгосрочную перспективу, может стоить Соединенным Штатам $1 трлн. Траты на войну растянутся на несколько лет даже после ее окончания – предстоит восстанавливать запасы вооружений, также на экономике скажется рост цен на топливо.

Около $1 трлн может стоить военный конфликт США против Ирана, такую оценку дала эксперт Гарвардской школы Кеннеди Линда Билмс, передает телеканал CNN.

Билмс, подсчитывая стоимость конфликта для США учла не только краткосрочные затраты, но и долгосрочную перспективу. Например, предстоит восстановить запасы боеприпасов, процесс займет несколько лет, при этом стоимость использованных ракет Tomahawk составила $2 млн за штуку, однако замена обойдется дороже – около $3,5 млн за штуку. Сотни миллиардов долларов может стоить среднесрочное и долгосрочное обслуживание используемой в конфликте техники. Также у США есть социальные обязательства перед 55 тыс военных, которые задействованы в конфликте.

Еще один фактор, который стоит учитывать при оценке стоимости конфликта – его влияние на экономику и рост цен на топливо. Вскоре в США галлон бензина (3,79 литра) может подорожать до $5.

Отметим, что по официальным оценкам Пентагона, война обошлась Соединенным Штатам на данный момент почти в $29 млрд.

Что означает $1 трлн для США?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" оценил значимость подобной суммы военных и экономических затрат на иранский конфликт с точки зрения американских финансовых масштабов.

"Для Администрации Трампа $1 трлн затрат на иранский конфликт – вполне приемлемая сумма. Недаром на днях сам президент сказал, что не думает о финансовой ситуации в Америке, а думает только о недопущении получения ядерного оружия Ираном. Это сравнимо с войной в Афганистане, обошедшейся США в порядка $2,3 трлн. Однако такие подсчеты дополнительно осложняют и так непростую ситуацию вокруг конфликта", - прежде всего сказал он.

"Война против Ирана не пользуется популярностью в США, и либерально-демократические СМИ, включая CNN, ведет серьезную кампанию против ее продолжения с очень простым смыслом: война не достигает своих целей и обходится США очень дорого, создавая проблемы для американской экономики. Официальные цифры затрат как минимум занижены. Последние данные сообщали о расходах порядка $1 млрд в день на иранский конфликт, но есть и другие оценки, что расходы ближе к $2 млрд в день, а это означает уже более $100 млрд с начала конфликта", - обратил внимание Владимир Васильев.

"На сегодняшний день американскому обществу уже совершенно непонятно, для чего продолжается иранский конфликт и чего Администрация Трампа хочет теперь добиться. Ясно только, что возможности легально продолжать войну у нее нет. 60 дней ведения боевых действий без разрешения Конгресса прошли две недели назад, шансов получить одобрение Конгресса на это очень мало. Именно поэтому не так давно Дональд Трамп объявил, что США завершили операцию "Эпическая ярость" – чтобы соблюсти юридические нормы. Республиканцы в Конгрессе сейчас помогают ему и блокируют постановку вопроса, что делает на Ближнем Востоке столь масштабная группировка американских войск", - продолжил американист.

"Демократы видят выход для себя как раз в обращении к проблеме бесполезных и чрезмерных трат бюджета США на иранский конфликт. Они указывают, как дорого обходится война американским налогоплательщикам, и требуют от Администрации Трампа изложить свою программу дальнейших действий на Ближнем и Среднем Востоке. Белый дом обязан раскрыть карты, а Конгресс, учитывая недовольство в американском обществе, может наложить вето не только на продолжение боевых действий против Ирана, но и на пребывание дополнительных сил на Ближнем Востоке. Мы уже видели, что запрошенные Администрацией Трампа $200 млрд Конгресс не стал согласовывать", - сообщил он.

"Скорее всего, подсчет CNN завышен в несколько раз, и речь идет о затратах не в $1 трлн, а $300-500 млрд. Сделано это совершенно сознательно, поскольку соответствует умонастроению Дональда Трампа: не считаться с экономическими ограничениями и тратить столько, сколько потребуется. Для Администрации Трампа это не проблема и не ограничение, на что и указывают сейчас демократы, а для американских налогоплательщиков это уже очень серьезная проблема из-за роста инфляции, в особенности цен на топливо. Такая ситуация способна мотивировать Конгресс полноценно вмешаться в действия Белого дома и не позволить Трампу и дальше держать войска возле Ирана в режиме "ни мира, ни войны"", - указал Владимир Васильев.

"Цифра в $1 трлн в преддверии промежуточных выборов в Конгресс имеет целью усилить антивоенные настроения в США и помочь демократам взять большинство как минимум в Палате представителей. Учитывая американский подход к финансам, это хорошая, работающая идея, козырь демократов во внутриполитической борьбе, способный резко усилить оппозиционные настроения в американском обществе: Дональд Трамп раньше много говорил о том, что заморские войны забирают средства из американской экономики, а теперь готов тратить любые деньги на победу над Ираном. Американцы привыкли все измерять в долларах, так что триллионными затратами они будут очень недовольны", - подчеркнул американист.

"Стоит добавить, что сейчас в США получило широкое хождение мнение, что администрация Трампа не преследует в иранском конфликте собственно американские цели, а действует исключительно в интересах Израиля. Это тоже не добавляет Администрации Трампа очков, ведь Трамп шел на президентские выборы с лозунгом "Америка прежде всего". Трамп неоднократно выступал с критикой предыдущих президентов за то, сколько триллионов американских долларов было зарыто в песках Ближнего и Среднего Востока, а сейчас он поступает точно так же, как те, кого он критиковал. И это, пожалуй, сильнейший аргумент оппонентов Трампа против него", - заключил Владимир Васильев.