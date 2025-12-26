Девальвация: что это такое, хорошо это или плохо, будет ли в 2026 году в России?

Настоящая неразбериха царит в прогнозах в отношении рубля: одни эксперты говорят, что девальвации быть, другие утверждают, что девальвация угрожает доллару. Что такое девальвация на самом деле, чем она отличается от деноминации и случится ли она с рублем в 2026 году, рассказываем в нашем материале.

Что такое девальвация?

Девальвация, если говорить простыми словами, это намеренное снижение стоимости нацвалюты Центральным банком или правительством. Стоимость валюты снижается по отношению к твёрдым валютам, курс которых практически никогда не меняется (сегодня это доллар, евро, британский фунт и другие валюты). В настоящее время, по состоянию на конец мая 2026 года, девальвации рубля не происходит.

Как происходит девальвация?

Девальвация не происходит сама по себе, она всегда результат действий Центрального банка страны. Обычно девальвация обеспечивается за счет двух основных средств:

продажи нацвалюты и закупка других (твердых) валют ЦБ; печать (эмиссия) новых денег.

То, что случилось, например, с иранской валютой, риалом, это не девальвация, а обесценивание в результате санкций, ограничения доступа к валютному рынку и т.д. Происходящее с 2018 года с лирой в Турции тоже не девальвация, а обесценивание, которое происходит из-за дефицита торгового баланса (импорт больше экспорта) и большого долга в иностранной валюте. Хотя обесценивание в целом синоним девальвации, эти два процесса обусловлены разными механизмами.

Важно отметить, что девальвация как инструмент изменения курса нацвалюты используется в странах, где курс валют фиксированный или управляемо плавающий. В России официально свободно плавающий курс валют.

В чем разница между девальвацией и деноминацией?

Девальвация - контролируемое ЦБ снижение стоимости валюты, а деноминация - изменение номинала купюр, точнее перевыпуск денег с уменьшением номинала. Обычно деноминация происходит в результате гиперинфляции - чрезвычайно высокого роста цен. Если говорить простыми словами, при деноминации убираются лишние нули для облегчения расчётов: например, хлеб стоил 10000 рублей, а после деноминации - 10 рублей, при этом просто произошла замена купюры в 10000 рублей на купюру в 10 рублей. В последний раз деноминация в России была в 1998 году.

Зачем нужна девальвация?

К девальвации прибегают для решения экономических проблем:

для снижения торгового дисбаланса;

снижения реальной стоимости долга в иностранной валюте;

при дефиците валютных резервов;

для стимуляции экономического роста за счёт создания условий для более выгодного экспорта товаров.

Девальвация это хорошо или плохо?

Девальвация сама по себе ни хорошо, ни плохо. Это просто инструмент денежно-кредитной политики. В целом, последствия девальвации можно свести к двум основным:

девальвация способствует росту экспорта и, соответственно, дохода страны от экспорта. Нацтовары становятся более конкурентоспособными, то есть более дешевыми для иностранных покупателей; девальвация может усилить инфляцию (рост цен) из-за подорожания импорта: за товар в долларах придётся отдавать больше рублей, а значит стоимость товара для потребителя возрастает, так как предприятия стремятся переложить возросшие расходы на потребителей.

В каком году в России была девальвация рубля?

Фактически девальвации рубля в истории современной России официально никогда не происходило, потому что с 2014 года в стране плавающий валютный курс, а девальвация возможна только в странах с фиксированным или регулируемым плавающим обменным курсом, как в Китае, например.

Может ли быть девальвация рубля в 2026 году?

В теории девальвация рубля ни в 2026 году, ни в следующем невозможна, пока в России плавающий валютный курс. На практике всё несколько сложнее, поскольку в стране действует такой механизм, как бюджетное правило: в зависимости от количества нефтегазовых доходов ЦБ по поручению Минфина либо покупает, либо продаёт валюту. То есть, если доходы растут, валюта закупается, а если падает - продаётся. Это, в сочетании с другими факторами, в частности, ключевой ставкой, влияет на курс валют в России, и, в определённом смысле этот механизм определяет девальвацию или ревальвацию - обратный девальвации процесс. Между тем, с точки зрения экономики данный процесс не более чем колебание курса рубля под действием тех или иных факторов, а не девальвация/ревальвация в классическом понимании этих терминов.