Конфликт на Ближнем Востоке 2026: угрозы Трампа, удары хуситов, Ормузский пролив

Расскажем, что происходит на Ближнем Востоке сегодня, почему США и Саудовская Аравия атаковали Ирак, что сказал Трамп сегодня об Иране, почему Иран атакует базы США снова, что сейчас в Ормузском проливе, а также как хуситы атаковали Саудовскую Аравию.

Что происходит на Ближнем Востоке сегодня?

Ночь на 29 июля ознаменовалась эскалацией ближневосточного конфликта, положив конец нескольким дням относительного затишья. В Центком США рассказали, что КСИР осуществил запуск нескольких ракет с территории Исламской Республики. Атака была квалифицирована как внезапное нападение на дислоцированные на Ближнем Востоке американские войска. По данным управления, все запущенные Ираном баллистические ракеты были перехвачены.

КСИР взял на себя ответственность за удары, сообщив, что иранские ВВС ударили ракетами по американской авиабазе и командному центру Центком в Иордании. В заявлении КСИР утверждается, что сопротивление они продолжат до тех пор, пока Вашингтон не прекратит угрожать ИРИ и не перестанет совершать незаконные действия против интересов республики. Иранские военные призвали американские власти прекратить свои угрозы и незаконные интервенции.

Иорданские ВС сообщили, что их системы ПВО перехватили пять ракет, запущенных с территории Ирана и направлявшихся в сторону Иордании. Кроме того, за предыдущие два дня Иордания сбила три беспилотника, вторгшихся в ее воздушное пространство.

Почему США и Саудовская Аравия атаковали Ирак?

Примерно через два часа после иранской атаки, в 03:21 по местному времени, в Центком объявили о проведении совместной с ВС Саудовской Аравии военной операции в Ираке. Истребители двух государства нанесли удары по объектам на востоке страны, квалифицированным как связанные с ИРИ "логистическим центрам и складам оружия".

Целью атаки были группировки, которым, по утверждению Вашингтона и Эр-Рияда, было поручено иранскими военными атаковать американские силы и энергетическую инфраструктуру королевства. В Центком указали, что эти удары представляют собой ответ на более чем 30 беспилотных атак, организованных КСИР за последние 3 дня. В саудовском Минобороны подтвердили, что силы ПВО королевства перехватили несколько ударных дронов, запущенных с иракской территории и нацеленных на саудовские нефтяные объекты.

Удары по иракской территории имели значительные последствия. "Силы народной мобилизации" Ирака - зонтичная группа вооруженных формирований, некоторые из которых верны Ирану, - сообщили о гибели как минимум 20 своих бойцов и ранении 32 человек в результате американо-саудовских атак. Багдад осудил эту атаку, назвав ее "неприемлемой" и заявив, что отвергает любые удары по иракской территории, а также выступает против использования иракской земли в качестве площадки для атак против соседних стран. В то же время Тегеран официально отрицает причастность к обстрелам Эр-Рияда с территории других государств.

Что сказал Трамп сегодня о Иране?

Глава Белого дома Дональд Трамп в сегодняшнем интервью пригрозил, что США нанесут мощные ответные удары по иранской территории в связи с ракетным обстрелом американских военных объектов в Иордании. Глава государства подчеркнул, что американские удары будут “сильными”, а Иран “получит взбучку”.

Президент отметил, что у американских военнослужащих в Иордании было всего несколько минут на реакцию, прежде чем им удалось успешно перехватить все запущенные ракеты. Это было первым прямым ракетным ударом ИРИ по американской военной базе с тех пор, как на прошлой неделе бомбардировки были приостановлены американским лидером в стремлении сохранить открытыми дипломатические каналы.

Касаясь ночных авиаударов, нанесенных по проиранским военизированным группировкам в Ираке, американский лидер сообщил, что эти операции проводились в координации с иракским правительством. Он указал, что его администрация рассматривает дополнительные меры, направленные против иранских прокси-сил.

При этом позиция Белого дома остается в значительной степени неизменной: акцент делается на военном и экономическом давлении. В то же время Трамп заявил, что, по его ощущению, США “очень близки” к достижению дипломатического выхода из ситуации с Тегераном. Ранее глава государства предупредил, что в случае провала переговоров может вновь расширить военные операции.

Почему Иран атакует базы США снова?

Важен временной контекст этих атак. Удары Ирана по американским базам произошли после встречи Трампа с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, который активно выступает за продолжение войны против ИРИ. Это был первый личный контакт лидеров с начала совместной американо-израильской кампании против Ирана в феврале. Поэтому иранскую атаку можно расцененить как упреждающий удар. При этом эскалация ставит под угрозу хрупкую паузу в боестолкновениях, установившуюся после того, как 24 июля Трамп приостановил интенсивную кампанию бомбардировок Исламской Республики. Однако в Тегеране, по-видимому, скептически относятся к этим паузам, полагая, что США используют их для подготовки к новому этапу насилия.

Что сейчас в Ормузском проливе?

Сегодня в КСИР заявили об очередном перехвате трех судов, пытающихся пройти через пролив. Согласно иранским источникам, танкеры продолжали движение по “небезопасному и незаконному” маршруту, игнорируя предупреждения. В настоящее время лишь некоторые суда могут пересекать Ормуз при соблюдении определенных правил.

Дипломатические усилия по урегулированию ситуации вокруг пролива пока не принесли результатов. Иранские власти отвергли предложение Омана о совместном региональном управлении Ормузом на основе равного распределения контроля и добровольных взносов с судовладельцев. Замминистра иностранных дел ИРИ Казем Гарибабади указал, что план Маската не решает проблемы безопасности Исламской Республики. Тегеран настаивает на том, чтобы весь въездной морской коридор и часть исходящего находились под полным контролем Исламской Республики, и предупредил, что пролив останется закрытым, если Оман не примет это предложение.

Как хуситы атаковали Саудовскую Аравию?

Ближневосточный конфликт на прошлой неделе перекинулся на Красное море, где проиранские йеменские хуситы продолжают морскую блокаду Эр-Рияда. Сегодня хуситы во второй раз атаковали саудовский нефтяной танкер Ghazal, который пытался покинуть Красное море через Баб-эль-Мандеб. По утверждению хуситов, удары были совершены за нарушение запрета на морское судоходство и игнорирование предупредительных сигналов. В результате обстрела судно было вынуждено изменить курс. Британское Агентство морских торговых операций подтвердило сообщение о взрыве на танкере, добавив, что экипаж находится в безопасности, а сообщений о вреде для окружающей среды не поступало. Ранее, 23 июля, хуситы уже заявляли об атаке на два саудовских нефтяных танкера.

Саудовская Аравия под ударом: что дальше?

В понедельник саудовские ПВО перехватили беспилотники, запущенные, по утверждению Эр-Рияда, с иракской территории по нефтяной инфраструктуре королевства. Ответственность взяли йеменские хуситы, однако Саудовская Аравия связала атаки с иранскими прокси-силами в Ираке. Багдад начал расследование и пообещал не допускать использования своей земли для ударов по соседним государствам. Параллельно хуситы ужесточили морскую блокаду в Баб-эль-Мандебском проливе, стремясь скопировать иранскую модель управления Ормузским проливом. Йеменское правительство предупредило, что в случае успеха хуситов будут блокированы два главных морских узла - вход в Персидский залив и Красное море. Несмотря на дипломатические усилия и заявления о возможных переговорах, прокси-силы Ирана продолжают действовать независимо, создавая риск эскалации. Таким образом, конфликт на Ближнем Востоке, снова разгоревшийся в этом году между Ираном и Израилем, все больше переплетается с региональными кризисами других стран.