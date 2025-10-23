Почему Земля крутится медленнее и как это повлияет на мир и людей?

Земля крутится все быстрее или замедляет вращение? До весны 2026 года ученые давали однозначный ответ: вращение Земли вокруг своей оси ускоряется. Однако в апреле 2026 года исследователи из Венского университета доказали, что мировое научное сообщество ошибалось: Земля замедляет вращение, и это чревато серьезными последствиями.

С какой скоростью крутится Земля?

Древние философы пришли к заключению о том, что Земля крутится вокруг своей оси с определенной скоростью примерно в то же время, когда поняли, что планета, скорее всего, не плоская. Но впервые подсчитать ее удалось гораздо позже, спустя более двух тысяч лет в середине XIX века. Сегодня мы точно знаем скорость вращения нашей планеты: она составляет примерно 1670 километров в час. Но это только на экваторе. Чем дальше от экватора к югу или к северу, тем медленнее скорость вращения. На северной и южной широтах в 45 градусов, в частности, Земля крутится уже со скоростью в 1180 км/час, и скорость падает по мере приближения к Южному и Северному полюсу. Как бы то ни было, именно с такой скоростью Земля совершает оборот вокруг своей оси за 24 часа.

Земля ускоряется?

Очень долгое время считалось, что Земля из года в год ускоряет свое вращение, а 5 июля 2024 года вообще стало самым коротким днем за всю историю наблюдений с момента изобретения атомных часов - самых точных на планете, появившихся в середине XX века: тогда планета прокрутилась вокруг своей оси на 1,66 миллисекунды быстрее. В целом тенденция на ускорение Земли прослеживается с 1972 года, притом она настолько была явной, что Международная служба вращения Земли, которая работает с 1988 года, обязала добавлять високосные секунды ко времени, чтобы компенсировать расхождение между григорианским календарем и реальным временем вращения голубой планеты. Всего таких секунд было добавлено 27, однако ни одной с 2016 года.

Земля замедляется?

В апреле 2026 года ученые Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха представили свое исследование о замедлении суточного вращения Земли. Исследователи доказали, что за последние сто лет продолжительность дня увеличилась на 1,33 миллисекунды (в одной секунде - тысяча миллисекунд), что беспрецедентно для нашей планеты за последние 3,6 млн лет.

Почему Земля замедляет вращение?

Как мы уже знаем, скорость вращения Земли непостоянна: продолжительность дня, определяемая этой скоростью, меняется в зависимости от гравитационного воздействия Луны, а также геофизических процессов, происходящих внутри планеты, на ее поверхности и в атмосфере. Последние 50 лет, в частности, жидкое ядро Земли замедлялось, а твердое ядро - ускорялось, что вело к ускорению вращения. В последние годы появился еще один фактор, влияющий на то, за какое время наша планета делает оборот вокруг своей оси: изменение климата. Ученые из Вены и Цюриха в своем исследовании именно этот фактор называют причиной, по которой Земля беспрецедентно за последние несколько миллионов лет замедлила вращение.

Как климат замедляет вращение Земли?

Корреляция скорости вращения Земли и изменения климата выглядит следующим образом: полярные ледяные щиты тают и в результате вода, которая ранее оставалась в форме льда на крайних широтах, стекает в океаны, распределяясь по экватору. Это смещает массу планеты от полюсов к экватору и, таким образом, замедляет ее вращение.

Как ученые узнали, что раньше такого не было?

Замедление скорости Земли на 1,33 миллисекунды не единственное, что удалось узнать ученым. Оказывается, такого не было как минимум 3,6 млн лет. Это удалось выяснить с помощью изучения окаменелостей и ИИ-алгоритма глубокого обучения. В ходе своего исследования ученые выяснили, что уровень моря не поднимался так быстро, как с 2000 года, на протяжении более трех с половиной миллионов лет.

Чем грозит замедление Земли для планеты и человека?

На первый взгляд, 1,33 миллисекунды - очень небольшое изменение для временного промежутка длительностью в 100 лет, однако перераспределение массы Земли, которое происходит в настоящий момент, колоссально: более 1000 гигатонн (одна гигатонна - миллиард тонн) воды перемещаются с полюсов в океаны. С точки зрения энергии, которая необходима для такого сдвига, она, по словам одного из авторов исследования, эквивалентна энергии, которую производит землетрясение магнитудой в 9 баллов.

Напрямую на человека такое минимальное изменение скорости вращения влияния не окажет, по крайней мере, в ближайшее время, однако оно может сказаться на работе спутниковых технологий и навигации космических аппаратов, где решающее значение играет не просто точная, а сверхточная синхронизация. Самый важный вывод, который делают исследователи, в том, что влияние человека на все системы планеты стало настолько значительным, что оно меняет скорость ее вращения и в будущем, возможно, превзойдет гравитационное воздействие Луны.