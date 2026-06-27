Иран готов покупать российский газ

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад сегодня заявил о том, что власти ИРИ полностью согласовали ключевые условия контракта на торговлю газом с Россией.
Сделка предусматривает поставку в Иран до 55 млрд кубометров российского газа в год через трубопровод, проходящий через Азербайджан.
Также у Ирана согласно контракту будет право перепродавать излишки газа другим странам, что может приносить стране до $12 млрд ежегодной выручки на протяжении 30-летнего срока действия контракта, говорится в сообщении.
Зачем Ирану российский газ?
В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал о мотивах Ирана, который сам добывает газ на крупнейшем в мире месторождении "Южный Парс", импортировать "голубое топливо" из России.
"У Ирана есть сложности с обеспечением внутреннего рынка газом в зимний период. Анонсируемый объем в 55 млрд кубометров в год выглядит нереалистично, поскольку подобного спроса в Иране попросту нет, но вполне вероятно подписание в ближайшее время контракта на 2-3 млрд кубометров. У Ирана очень мало хранилищ газа, в связи с чем ему сложно маневрировать в сезон высокого спроса на энергию, особенно зимой, когда наступают морозы и растет потребление газа для отопления. Из-за нехватки хранилищ Ирану приходится в такие периоды быстро повышать добычу газа на Южном Парсе и других южных месторождениях, затем качать этот газ на север, в тот же Тегеран и северный провинции", - прежде всего сказал он.
"Проблема такого метода в том, что он крайне медленный, из-за чего неэффективный: повышение газодобычи занимает время, затем еще часть времени уходит на прокачку добытого газа, так что людям приходится ждать и мерзнуть, пока газ не придет на ближайшую электростанцию. Поставки газа из России способны сбалансировать газовую систему Ирана. Много газа для этого не нужно, и он не требуется постоянно – по большей части только зимой. О сценарии зимних поставок газа в Иран через Азербайджан мы можем говорить вполне уверенно, поскольку у России есть излишки газа, у Азербайджана есть возможность его прокачать и заработать на транзите, а у Ирана есть сезонный спрос. Вполне естественно сейчас, в июле, договариваться о поставках, которые пойдут зимой", - продолжил Игорь Юшков.
"Что касается объема в 55 млрд кубометров в год, то такой объем сам по себе формирует предположение, что Иран будет затем продавать этот газ в какие-либо другие государства. Самому Ирану 55 млрд кубометров импортного газа не нужны. В таком случае возникает вопрос, куда Иран мог бы перепродавать эти объемы? На ум сразу приходит Индия, однако здесь необходимо определиться с выгодами. Зачем Ирану пропускать российский газ в Индию, куда он хотел бы поставлять собственный газ? Зачем, в свою очередь, России качать газ в Индию по настолько длинному и следовательно затратному маршруту? Кроме того, план перепродажи требует для начала подписать контракт с конечным потребителем, а затем договариваться о тразите", - обратил внимание экономист.
"Еще важный момент: между Россией и Ираном нет газопровода мощностью 55 млрд кубометров. Для сезонной прокачки 2-3 млрд кубометров достаточно того трубопровода, который идет через Азербайджан, и для исполнения такого контракта понадобятся лишь минимальные инвестиции в ближайшее время. Объемы в 20 раз больше потребуют проложить дополнительные трубы и построить газокомпрессорные станции, на это уйдет порядка 5 лет и довольно много инвестиций", - добавил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.
"Возможно, что о 55 млрд кубометров в год разговор идет для того, чтобы "Газпром" мог подать сигнал Китаю: российский газ, добытый в Западной Сибири, может пойти не по "Силе Сибири-2", а в другом направлении – в Иран. Цель очевидна – создать конкуренцию за экспортные объемы российского газа. При этом реальной возможности столько поставить газа в Иран пока нет – ни технической, ни экономической", - заключил Игорь Юшков.
Напомним, ранее мы писали о том, что накануне глава Минэнерго России Сергей Цивилев в рамках поездки в Иран провел встречу с президентом страны Масудом Пезешкианом, в ходе которой глава государства сообщил о готовности страны активизировать реализацию стратегических договоренностей с РФ.
На встрече российский министр отметил, что Москва и Тегеран поступательно развивают сотрудничество, в том числе в сфере энергетики, и выразил уверенность в том, что совместная работа в рамках Межправительственной комиссии продолжит способствовать укреплению стратегического партнерства и запуску новых взаимовыгодных проектов.
Стороны уделили на встрече особое внимание развитию взаимодействия в топливно-энергетическом комплексе, включая реализацию совместных проектов в газовой отрасли.