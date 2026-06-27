Иран готов покупать российский газ

Власти Ирана согласовали практически все ключевые условия контракта по закупке российского газа, заявил сегодня министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад. Иран готов ежегодно закупать 55 миллиардов топлива через Азербайджан, отметил он.

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад сегодня заявил о том, что власти ИРИ полностью согласовали ключевые условия контракта на торговлю газом с Россией.

Сделка предусматривает поставку в Иран до 55 млрд кубометров российского газа в год через трубопровод, проходящий через Азербайджан.

Также у Ирана согласно контракту будет право перепродавать излишки газа другим странам, что может приносить стране до $12 млрд ежегодной выручки на протяжении 30-летнего срока действия контракта, говорится в сообщении.

Зачем Ирану российский газ?

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал о мотивах Ирана, который сам добывает газ на крупнейшем в мире месторождении "Южный Парс", импортировать "голубое топливо" из России.

"У Ирана есть сложности с обеспечением внутреннего рынка газом в зимний период. Анонсируемый объем в 55 млрд кубометров в год выглядит нереалистично, поскольку подобного спроса в Иране попросту нет, но вполне вероятно подписание в ближайшее время контракта на 2-3 млрд кубометров. У Ирана очень мало хранилищ газа, в связи с чем ему сложно маневрировать в сезон высокого спроса на энергию, особенно зимой, когда наступают морозы и растет потребление газа для отопления. Из-за нехватки хранилищ Ирану приходится в такие периоды быстро повышать добычу газа на Южном Парсе и других южных месторождениях, затем качать этот газ на север, в тот же Тегеран и северный провинции", - прежде всего сказал он.

"Проблема такого метода в том, что он крайне медленный, из-за чего неэффективный: повышение газодобычи занимает время, затем еще часть времени уходит на прокачку добытого газа, так что людям приходится ждать и мерзнуть, пока газ не придет на ближайшую электростанцию. Поставки газа из России способны сбалансировать газовую систему Ирана. Много газа для этого не нужно, и он не требуется постоянно – по большей части только зимой. О сценарии зимних поставок газа в Иран через Азербайджан мы можем говорить вполне уверенно, поскольку у России есть излишки газа, у Азербайджана есть возможность его прокачать и заработать на транзите, а у Ирана есть сезонный спрос. Вполне естественно сейчас, в июле, договариваться о поставках, которые пойдут зимой", - продолжил Игорь Юшков.

"Что касается объема в 55 млрд кубометров в год, то такой объем сам по себе формирует предположение, что Иран будет затем продавать этот газ в какие-либо другие государства. Самому Ирану 55 млрд кубометров импортного газа не нужны. В таком случае возникает вопрос, куда Иран мог бы перепродавать эти объемы? На ум сразу приходит Индия, однако здесь необходимо определиться с выгодами. Зачем Ирану пропускать российский газ в Индию, куда он хотел бы поставлять собственный газ? Зачем, в свою очередь, России качать газ в Индию по настолько длинному и следовательно затратному маршруту? Кроме того, план перепродажи требует для начала подписать контракт с конечным потребителем, а затем договариваться о тразите", - обратил внимание экономист.

"Еще важный момент: между Россией и Ираном нет газопровода мощностью 55 млрд кубометров. Для сезонной прокачки 2-3 млрд кубометров достаточно того трубопровода, который идет через Азербайджан, и для исполнения такого контракта понадобятся лишь минимальные инвестиции в ближайшее время. Объемы в 20 раз больше потребуют проложить дополнительные трубы и построить газокомпрессорные станции, на это уйдет порядка 5 лет и довольно много инвестиций", - добавил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

"Возможно, что о 55 млрд кубометров в год разговор идет для того, чтобы "Газпром" мог подать сигнал Китаю: российский газ, добытый в Западной Сибири, может пойти не по "Силе Сибири-2", а в другом направлении – в Иран. Цель очевидна – создать конкуренцию за экспортные объемы российского газа. При этом реальной возможности столько поставить газа в Иран пока нет – ни технической, ни экономической", - заключил Игорь Юшков.

Напомним, ранее мы писали о том, что накануне глава Минэнерго России Сергей Цивилев в рамках поездки в Иран провел встречу с президентом страны Масудом Пезешкианом, в ходе которой глава государства сообщил о готовности страны активизировать реализацию стратегических договоренностей с РФ.

На встрече российский министр отметил, что Москва и Тегеран поступательно развивают сотрудничество, в том числе в сфере энергетики, и выразил уверенность в том, что совместная работа в рамках Межправительственной комиссии продолжит способствовать укреплению стратегического партнерства и запуску новых взаимовыгодных проектов.

Стороны уделили на встрече особое внимание развитию взаимодействия в топливно-энергетическом комплексе, включая реализацию совместных проектов в газовой отрасли.