Более тонны осетровых изъяли у браконьера в Дагестане

Житель Дагестана хранил крупную партию незаконно выловленной осетровой рыбы – ее вес превысил тонну. Идет разбирательство.

Полицейские в Дагестане обнаружили место хранения большого количества нелегально выловленной осетровой рыбы, такое сообщение распространила пресс-служба республиканского МВД.

В нем говорится, что оперативники в Кизлярском районе, действуя совместно с сотрудниками республиканского УФСБ, нашли множество рыбы осетровых пород в подсобке на окраине села Старая Серебряковка.

"Рыба, общим весом более тысячи килограммов, хранилась в специальных морозильных камерах"

– МВД Дагестана

Подозреваемый в браконьерстве был доставлен в отдел полиции. Его ожидает разбирательство. Выясняются детали преступления, устанавливается, кто еще мог быть причастен к нему.